Paranoja Kim Jong Una nakon sastanka s Putinom: Odnijeli čašu, brišu sve što je lider dotakao, ne žele da ostave nijedan trag

Prema njihovim izvještajima, sjevernokorejsko osoblje odmah je temeljno uklonilo sve tragove Kimovog boravka u prostoriji. Uklonili su čašu iz koje je pio, obrisali stolicu i očistili sve dijelove namještaja koje je dodirnuo.

Nakon velike vojne parade u Pekingu održan je dvoiposati razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođe Kim Džong Una (Kim Jong Un). No, ono što se dogodilo nakon sastanka privuklo je posebnu pažnju ruskih medija.

Opsesivna briga za sigurnost Kim Džong Una nije novost. Poznato je da na putovanjima nosi vlastiti prenosni WC kako bi onemogućio da iko prikupi njegov biološki materijal i iz njega iščita podatke o zdravlju, što su svojevremeno prjijneli južnokorejski mediji i Washington Post.

Tokom samita s Donaldom Trampom u Singapuru 2018. kamere Reutersa snimile su i kako njegov asistent briše i provjerava olovku prije nego što ju je Kim primio u ruke.

Takvi potezi upućuju na strah da bi i naizgled banalni predmeti, poput čaše ili stolice, mogli otkriti informacije koje režim nastoji strogo čuvati, poput Kimovog DNK, prenosi Index.

Sastanak Putina i Kima trajao je oko dva i po sata i održan je u državnoj rezidenciji.