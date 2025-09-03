Kineska vojska napravila veliku vojnu paradu: Prisustvovali brojni zvaničnici, među njima Vučić

U Pekingu se na Trgu Tiananmen okupilo više od 50.000 ljudi kako bi prisustvovali velikoj vojnoj paradi povodom 80 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Centralna figura bio je Si Đinping, koji je prikazao impresivnu vojnu moć Kine, ali i poslao političke poruke.

Parada je imala i snažan simbolički karakter – Si je stajao rame uz rame s Vladimirom Putinom i Kim Jong Unom, što je predstavljeno kao jasan znak zajedništva protiv SAD i njihovih saveznika. Si je u govoru naglasio da je Kina „velika nacija koju nikada ne zastrašuju nasilnici“, poručivši da je njen uspon nezaustavljiv i da se svijet nalazi pred izborom između rata i mira.