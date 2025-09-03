Putin poručio Ukrajini: Okončajte rat pregovorima ili ću ga okončati silom

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je poruku Kijevu poručivši da postoji šansa da se rat u Ukrajini okonča pregovorima "ako prevlada zdrav razum", opcija koju bi on više volio, ali je naglasio da je spreman da ga završi silom ako to bude jedini način.

Govoreći u Kini na kraju posjete toj zemlji, Putin je kazao da vidi "određeno svjetlo na kraju tunela" zahvaljujući, kako je rekao, iskrenim naporima Sjedinjenih Američkih Država da pronađu rješenje za najveći kopneni rat u Evropi od Drugog svjetskog rata.

Zdrav razum

- Čini mi se da, ako prevlada zdrav razum, bit će moguće dogovoriti prihvatljivo rješenje za okončanje ovog sukoba. To je moja pretpostavka. Posebno jer možemo da vidimo raspoloženje aktuelne američke administracije pod predsjednikom Trampom, i vidimo ne samo njihove izjave, već i njihovu iskrenu želju da pronađu ovo rješenje. I mislim da postoji određeno svjetlo na kraju tunela. Da vidimo kako će se situacija razvijati. Ako ne, onda ćemo sve zadatke koji su pred nama morati da riješimo silom oružja - rekao je Putin novinarima u Pekingu, prenosi agencija Reuters.

Putin, međutim, nije pokazao spremnost da ublaži svoje dugogodišnje zahtjeve da Ukrajina odustane od ideje ulaska u NATO, da preokrene ono što Moskva opisuje kao diskriminaciju ruskih govornika i etničkih Rusa, niti da se povuče iz stava da Moskva mora imati punu kontrolu nad najmanje Donbasom u istočnoj Ukrajini.

Kazao je da je spreman da održi razgovore sa Volodimirom Zelenskim ako predsjednik Ukrajine dođe u Moskvu, ali da ostaje da se vidi da li bi takav sastanak imao smisla.

Nemoguće održati izborni proces

Ponovio je svoj stav da je Zelenski, koji se zbog ratnog stanja nije suočio sa reizborom iako mu je istekao zvanični mandat, nelegitiman. Kijev to kategorički odbacuje, uz obrazloženje da je nemoguće održati smislen izborni proces u vrijeme rata.

Zelenski i dalje insistira na susretu sa Putinom kako bi razgovarali o uslovima mogućeg dogovora, iako su dvije strane i dalje daleko jedna od druge, pozivajući Vašington da ponovo uvede sankcije Moskvi ako Putin ne pristane.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump), koji pokušava da posreduje u mirovnom sporazumu, također je rekao da želi da se dva lidera sastanu i govorio je o sekundarnim sankcijama protiv Rusije, ali ih još nije uveo.

Otvoren za sastanak

Putin je novinarima rekao da je uvijek bio otvoren za sastanak sa Zelenskim, ali je ponovio često istican stav Kremlja da takav sastanak mora biti dobro pripremljen unaprijed i da mora donijeti opipljive rezultate.

- Što se tiče susreta sa Zelenskim, nikada nisam isključio mogućnost takvog sastanka. Ali ima li smisla? Vidjet ćemo - rekao je Putin.