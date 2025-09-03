Senatori zatražili da se State Department odmah povuče iz finansiranja GHF-a: Pomoć je izgovor za vojne i obavještajne operacije

Grupa utjecajnih senatora iz redova demokrata u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) uputila je zvanično pismo državnom sekretaru Marku Rubiju (Marco Rubio) i američkom ambasadoru u Izraelu Majku Hakabiju (Mike Huckabee), u kojem traže da se razjasne pojedinosti vezane za rad i finansiranje Humanitarne fondacije za Gazu (GHF).

Pismo su potpisali senatori Elizabet Voren (Elizabeth Warren), Kris Van Holen (Chris Van Hollen) i Piter Velč (Peter Welch), a u njemu se oštro kritikuje američki State Department zbog, kako navode, neodgovaranja na ključna pitanja u vezi sa GHF-om.

Posebno je izražena zabrinutost zbog, kako stoji u pismu, "zanemarivanja internog protokola i ignorisanja upozorenja osoblja", što, prema njihovim riječima, dodatno otežava mogućnost vršenja efikasnog nadzora nad sredstvima koja su dodijeljena fondu.

Uvid u ovo pismo imao je britanski list The Guardian.

Senatori su zatražili da se "State Department odmah povuče iz finansiranja GHF-a i da se sredstva preusmjere ili vrate u ruke iskusnijim i provjerenim humanitarnim organizacijama, imajući u vidu sve brojnije dokaze da GHF ne ispunjava svoju deklarisanu humanitarnu misiju".

Izdvojen novac

Bivši predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije je izjavio da su Sjedinjene Američke Države izdvojile 60 miliona dolara pomoći u hrani za Gazu, dok je State Department tek u junu javno potvrdio grant od 30 miliona dolara za GHF. Međutim, detalji tog granta nisu objavljeni, što bi, prema mišljenju senatora, moglo predstavljati kršenje američkih zakona o transparentnosti i nadzoru javnih sredstava.

U izvještaju Ujedinjenih nacija objavljenom sredinom augusta navedeno je da je blizu 1.000 Palestinaca izgubilo život u blizini lokacija na kojima GHF djeluje, još od početka njegovih operacija u maju.

Ove optužbe dolaze u vrijeme kada se fondacija pominje u nacrtu kontroverznog plana nazvanog "Gaza Rivijera", za koji protivnici tvrde da bi mogao poslužiti kao paravan za provođenje masovnog etničkog čišćenja u Pojasu Gaze. Prema navodima, pojedinci bliski GHF-u su direktno uključeni u izradu tog plana.

Demokratski senatori u pismu su iznijeli i ozbiljne optužbe na račun GHF-a, tvrdeći da fondacija ima veze s izraelskom vladom i obavještajnim strukturama.

Zatraženi dokumenti na uvid

- Humanitarna pomoć ne bi smjela služiti kao pokriće za provođenje vojno-obavještajnih operacija - istaknuto je u pismu.

Zaključno, senatori su zatražili na uvid sve relevantne dokumente, uključujući akte o dodjeli sredstava, interne revizije, izvozne dozvole za vojne usluge, kao i druge zakonom obavezne provjere, koje do sada nisu javno objavljene.