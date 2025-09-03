Video / Kina predstavila najnoviju raketu: Dugačka približno 20 metara, sa dometom između 12.000 i 15.000 kilometara

Na vojnoj paradi održanoj u Pekingu, javnosti je prvi put predstavljena nova interkontinentalna balistička raketa kineske vojske pod oznakom DF-61, o kojoj trenutno postoji vrlo malo zvaničnih informacija. Riječ je o raketnom sistemu montiranom na masivno transportno-lansirno vozilo s 16 točkova, koje je defilovalo centralnim gradskim ulicama tokom parade.

Ovaj sistem, koji se prema dostupnim informacijama opisuje kao potencijalni stub kineske strategije nuklearnog odvraćanja, ostaje obavijen velom tajne. Zvanični podaci o njegovim tehničkim karakteristikama nisu objavljeni, a jedino što se sa sigurnošću zna jeste da koristi transportni lanser dimenzija sličnih onima korištenim kod starije rakete DF-41.

Podsjetimo, raketa DF-41 prvi put je prikazana javnosti tokom vojne parade 2019. godine, iako je njen razvoj, prema navodima vojnih analitičara, započeo još krajem 1990-ih. Smatra se da je u operativnu upotrebu ušla oko 2017. godine.

DF-41 je dugačka približno 20 metara, sa procijenjenim dometom između 12.000 i 15.000 kilometara. Može nositi do deset nezavisno navođenih nuklearnih bojevih glava (MIRV), od kojih svaka može imati snagu i do 650 kilotona.