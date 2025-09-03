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Video / Kina predstavila najnoviju raketu: Dugačka približno 20 metara, sa dometom između 12.000 i 15.000 kilometara

Raketa DF-41 prvi put je prikazana javnosti tokom vojne parade 2019. godine

Interkontinentalna raketa. Platforma X

A. O.

3.9.2025

Na vojnoj paradi održanoj u Pekingu, javnosti je prvi put predstavljena nova interkontinentalna balistička raketa kineske vojske pod oznakom DF-61, o kojoj trenutno postoji vrlo malo zvaničnih informacija. Riječ je o raketnom sistemu montiranom na masivno transportno-lansirno vozilo s 16 točkova, koje je defilovalo centralnim gradskim ulicama tokom parade.

Ovaj sistem, koji se prema dostupnim informacijama opisuje kao potencijalni stub kineske strategije nuklearnog odvraćanja, ostaje obavijen velom tajne. Zvanični podaci o njegovim tehničkim karakteristikama nisu objavljeni, a jedino što se sa sigurnošću zna jeste da koristi transportni lanser dimenzija sličnih onima korištenim kod starije rakete DF-41.

Podsjetimo, raketa DF-41 prvi put je prikazana javnosti tokom vojne parade 2019. godine, iako je njen razvoj, prema navodima vojnih analitičara, započeo još krajem 1990-ih. Smatra se da je u operativnu upotrebu ušla oko 2017. godine.

DF-41 je dugačka približno 20 metara, sa procijenjenim dometom između 12.000 i 15.000 kilometara. Može nositi do deset nezavisno navođenih nuklearnih bojevih glava (MIRV), od kojih svaka može imati snagu i do 650 kilotona.

S obzirom na vizuelnu i strukturnu sličnost, američki vojni analitičari su izradili uporednu analizu između nove DF-61 i poznate DF-41, zaključujući da se vjerovatno radi o generacijskoj modernizaciji prethodnog sistema. Iako nema potvrda o većem broju bojevih glava, postoji pretpostavka da DF-61 može nositi do šest MIRV glava snage po 650 kilotona.

Za poređenje, atomska bomba bačena na Hirošimu u avgustu 1945. imala je eksplozivnu snagu od oko 15 kilotona. Samo jedna bojeva glava DF-61, prema dostupnim procjenama, posjeduje snagu ekvivalentnu čak 40 takvih bombi. Ukupno, svih šest bojevih glava zajedno potencijalno nose razornu moć jednaku 240 Hirošima.

Zanimljivo je napomenuti da sve kineske interkontinentalne balističke rakete nose oznaku DF, što je skraćenica od "Dong Feng" – kineski izraz koji u prijevodu znači "Istočni vjetar".

# KINA
# PEKING
# VOJNA PARADA
# INTERKONTINENTALNA BALISTIČKA RAKETA
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