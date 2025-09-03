Žrtve Džefrija Epstajna najavile potez koji će izazvati haos: "Sastavljamo listu s imenima njegovih klijenata"

Žrtve preminulog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein) danas su se u Vašingtonu obratile javnosti. Među brojnim ispovijestima izdvojilo se jedno obećanje: "Sastavljamo listu s imenima njegovih klijenata!"

Žrtve su najavile sastavljanje liste, ali su i dodale: "Ali previše se plašimo da je objavimo sada".

Jedan novinar je upitao za listu imena koju preživjele žrtve sastavljaju. Liza Filips, koja je ranije pomenula listu, rekla je da kontaktiraju preživjele koje su "previše uplašene da istupe".

Ona je naglasila da Ministarstvo pravde treba da objavi listu. Novinar ju je pritisnuo pitanjem - zašto vi ne kažete imena?

Filips je odgovorila da se preživjele plaše da to učine - "pogledajte šta se desilo preživjelima koje su otkrile imena", rekla je.

Ljudi se plaše

Advokat žrtava dodao je da se ljudi plaše da budu tuženi ili napadnuti - "niko ih ni prvi put nije zaštitio."

Odbor Predstavničkog doma SAD koji istražuje slučaj pokojnog pedofila Džefrija Epstajna objavio je veliku zbirku dokumenata povezanih sa saveznom istragom njegovih zločina.

Odbor za nadzor Predstavničkog doma objavio je fajlove nakon što su poslanici pozvali da svi dokumenti budu učinjeni javnim, uslijed kritika na račun predsjednika Donalda Trampa zbog načina na koji je njegova administracija vodila slučaj.

Objavljeni dokumenti

Objavljivanje, sprovedeno u utorak, uključuje 33.295 stranica dokumenata i nekoliko video snimaka.

Demokrate su prethodno upozorile da fajlovi sadrže malo novih informacija o slučaju.

Raste pritisak Trampovih sopstvenih pristalica da se obezbijedi veća transparentnost o tome šta su istrage o Epstajnu otkrile.

U srijedu bi nekoliko Epstajnovih žrtava trebalo da održi zapaženu konferenciju za štampu zajedno sa poslanicima.