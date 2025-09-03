Najveće svjetsko udruženje pravnika koji proučavaju genocid: Izrael ga čini u Gazi

Najveće globalno udruženje akademskih stručnjaka koji se bave proučavanjem genocida usvojilo je rezoluciju u kojoj se navodi kako izraelske „akcije i politike“ u Pojasu Gaze „ispunjavaju pravnu definiciju genocida“ kakvu su Ujedinjene nacije uspostavile još 1948. godine, stoji u saopćenju udruženja.

Međunarodno udruženje za proučavanje genocida (International Association of Genocide Scholars) dodatno je istaklo da izraelski postupci u Gazi predstavljaju ratne zločine, ali i zločine protiv čovječnosti.

Udruženje je pozvalo izraelsku državu da momentalno obustavi sve postupke koji predstavljaju genocid, uključujući napade s ciljem ubijanja civila (posebno djece), uskraćivanje pristupa humanitarnoj pomoći, hrane, vode, goriva i drugih ključnih sredstava za preživljavanje stanovništva.

Međunarodni zločin

Organizacija je navela kako je napad palestinske grupe Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine bio međunarodni zločin, ali je također istakla da se nakon toga izraelska vlada upustila u sistematsko i široko provođenje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i samog genocida. U tu procjenu uključeni su i napadi na civilnu infrastrukturu poput bolnica, domova i poslovnih objekata u Gazi.

Prema izjavi jednog člana izvršnog odbora, koju prenosi ABC News, članstvo u ovom udruženju čine naučnici, istraživači, akademici, stručnjaci za javnu politiku i predstavnici civilnog sektora.

Ova organizacija, osnovana 1994. godine, djeluje kao „globalna, interdisciplinarna i politički neutralna mreža“, koja redovno organizira konferencije i koizdaje akademski časopis posvećen genocidnim studijama i njihovom sprječavanju.

Od ukupno 500 članova udruženja, 28 posto ih je učestvovalo u glasanju o ovoj rezoluciji – čime je premašen minimalni prag od 20 posto potrebnih za validnost glasanja. Od onih koji su glasali, čak 86 posto ih je podržalo usvajanje rezolucije.

Pravna i stručna osnova

Kako je naveo glasnogovornik organizacije, ova rezolucija može poslužiti kao pravna i stručna osnova u slučajevima koji se vode pred Međunarodnim sudom pravde (International Court of Justice) kao i pred Međunarodnim krivičnim sudom (International Criminal Court) u Hagu.

Protiv izraelske države već je pokrenuta tužba za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, dok je pred Međunarodnim krivičnim sudom podignuta optužnica i protiv izraelskog premijera Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu).