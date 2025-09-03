Ovo su detalji o vezi zbog koje je izvršni direktor Nestlea dobio otkaz

Anna Manc (Anna Manz), glavna finansijska direktorica kompanije Nestle (Nestlé), detaljnije je objasnila razloge otkaza bivšem izvršnom direktoru ove multinacionalne prehrambene kompanije Loranu Freksu (Laurent Freixe).

Iz Nestlea su ranije ove sedmice saopćili da je Freksu uručen otkaz zbog kršenja kodeksa ponašanja – tačnije, zbog romantične veze s osobom koja mu je bila podređena. U početnom saopćenju nije bilo više informacija, ali Manc je sada dodatno pojasnila da su tokom maja ove godine zaposlenici prijavili kako Freks, prema njihovim tvrdnjama, neosnovano favorizira jednu kolegicu s kojom je bio u emotivnoj vezi.

Identitet nije otkriven

Identitet te zaposlenice nije otkriven, a Manc je naglasila da je ovo prvi slučaj u kojem je jedna romantična veza unutar firme bila predmet formalne interne istrage. Cijeli slučaj pokrenut je putem internog kanala za prijave, poznatog pod nazivom “Progovori” (Speak Up).

- Tokom maja zaprimili smo prvu prijavu o mogućoj vezi i sumnjama na pristrasno ponašanje. U početnom razgovoru Freks je odbacio te optužbe, navodeći da se ništa neprimjereno nije dogodilo - izjavila je Manc.

Pristizale pritužbe

Ipak, pritužbe su se nastavile pristizati, što je potaknulo Upravu da pokrene dodatnu, širu istragu – ovog puta uz pomoć švicarske advokatske firme Baer & Karrer. Nakon toga, kako kaže Manc, uprava je počela vjerovati da su elementi kodeksa ponašanja prekršeni, te je odlučeno da je promjena na čelnoj poziciji nužna.

Freks je i tokom druge, proširene istrage negirao sve optužbe, ali je uprkos tome dobio otkaz – i to bez prava na otpremninu.

Na njegovo mjesto imenovan je Filip Navratil (Philipp Navratil), prenosi Reuters.