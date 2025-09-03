Proglašena trodnevna žalost: Kosi lift iskočio iz šina, najmanje 15 poginulih, 18 povrijeđenih

Najmanje 15 osoba izgubilo je život danas u Lisabonu kada je popularni kosi lift "Elevador da Glória" iskočio iz šina. Ovaj lift, koji je inače česta atrakcija među turistima, pretvorio se u mjesto tragedije, prenosi CNN Portugal.

Prema informacijama objavljenim na web stranici Civilne zaštite, na terenu je trenutno angažovano 59 operatera, uz podršku 21 vozila.