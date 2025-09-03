Proglašena trodnevna žalost: Kosi lift iskočio iz šina, najmanje 15 poginulih, 18 povrijeđenih

Najmanje 15 osoba izgubilo je život danas u Lisabonu kada je popularni kosi lift "Elevador da Glória" iskočio iz šina. Ovaj lift, koji je inače česta atrakcija među turistima, pretvorio se u mjesto tragedije, prenosi CNN Portugal.
Prema informacijama objavljenim na web stranici Civilne zaštite, na terenu je trenutno angažovano 59 operatera, uz podršku 21 vozila.
- Trenutno možemo potvrditi da postoji više žrtava. Još nemamo tačne informacije o smrtnim slučajevima, ali tek sada dolazimo na lice mjesta - izjavio je Paulo Sousa, šef smjene Vatrogasne brigade Lisabona (Lisbon Fire Brigade) za Reuters.
Na društvenim mrežama pojavili su se video snimci koji prikazuju užasne prizore – potpuno uništeni lift, razbacane dijelove konstrukcije i spasioce koji izvlače tijela iz olupine.
Izvor iz vatrogasne brigade izjavio je za Observador da je nesreću prouzrokovalo otpuštanje sajle, što je dovelo do potpunog gubitka kontrole nad liftom, koji je potom udario u zid zgrade.
Zbog ove nezapamćene nesreće, u Lisabonu je proglašena trodnevna žalost.