Izraelski ministar finansija predlaže aneksiju 82 posto Zapadne obale: "Vrijeme je da uklonimo ideju o palestinskoj državi"

Ministar finansija Izraela, Bezalel Smotrič (Smotrich) iznio je prijedlog kojim se predviđa aneksija 82 posto teritorije Zapadne obale, kao odgovor na sve češća priznanja države Palestine od strane zapadnih zemalja.

U sklopu predstavljanja, Smotrič je objavio i mapu budućih granica, pozivajući se na ideju "maksimalne teritorije i minimalnog broja arapskih stanovnika".

Široki konsenzus

- Postoji široki konsenzus o potrebi primjene suvereniteta, jer je jasno da ne možemo dopustiti uspostavljanje egzistencijalne prijetnje u vlastitom susjedstvu. Nakon dugog razdoblja kolebanja, došlo je vrijeme da se donesu odlučne mjere. Vrijeme je za izraelski suverenitet nad Judejom i Samarijom i za konačno odbacivanje ideje o podjeli ove naše male zemlje kroz stvaranje terorističke države u njenoj sredini - poručio je Smotrič.

Ovaj plan podržavaju i drugi dugogodišnji zagovornici aneksije, koji tvrde da je, uprkos brojnim međunarodnim upozorenjima, njihov trenutak konačno stigao.

Smotrich je također naveo kako je već poduzeo niz koraka za jačanje izraelske kontrole nad Zapadnom obalom, uključujući i promociju građevinskih planova u strateški važnom koridoru E1, koji se proteže istočno od Jerusalema (Jeruzalema).

- Nastavljamo sa izgradnjom i jačanjem prisutnosti. Cilj nam je uklanjanje s dnevnog reda svake mogućnosti uspostave arapske terorističke države - istakao je.

Otvaranje ambasade

Ovaj prijedlog dolazi u osjetljivom trenutku — dok Francuska razmatra otvaranje ambasade u Ramali, a brojne zemlje najavljuju ili već provode priznanje Palestine. S druge strane, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) upozorili su da bi aneksija mogla označiti kraj procesa izraelske integracije u regiju Bliskog istoka.

Za četvrtak je premijer Benjamin Netanyahu (Benjamin Netanjahu) najavio sastanak ministara, na kojem će se detaljno raspravljati o ovom prijedlogu.