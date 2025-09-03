Erdoan: Islamski svijet ne može šutjeti pred tiraninom, nevjernikom zvanim Netanjahu

Muslimanski svijet nikada ne može ostati posmatrač situacije u Palestini, ovog ustanka tog tiranina, tog nevjernika zvanog Netanjahu (Netanyahu), rekao je u srijedu turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan).

- Zato, gdje god postoji musliman u svijetu, naša srca, naši umovi i naše duše su s njima. Zato sve muslimane vidimo kao dijelove jednog tijela, poput zuba češlja, poput cigli zgrade. Zato smo sada u Palestini. Zato smo sada u Gazi. Zato nikada ne možemo ostati posmatrači onoga što se dešava u Palestini, ovog ustanka tog tiranina, tog nevjernika zvanog Netanjahu - rekao je Erdoan tokom obraćanja na otvaranju sedmice Mavlid al-Nabi (Mawlid al-Nabi).

Mavlid al-Nabi, rođendan poslanika Muhameda a.s., slavi se dvanaestog dana islamskog mjeseca Rabi' al-Awwala.

- Ako je polovina našeg srca ovdje, druga polovina je u Gazi, u Palestini, u Jemenu, Sudanu i Afganistanu, krvavim ranama islamskog svijeta. Ako Bog da, u molitvama koje upućujemo večeras nećemo zaboraviti potlačene i one kojima je učinjena nepravda, gdje god da žive. Podići ćemo ruke prema nebu i za njih. Natopit ćemo naše molitvene tepihe suzama i za njih - rekao je.

Nismo u očaju i nećemo pasti u očaj. Nismo pesimistični i nećemo biti. Uprkos nepravdama, ugnjetavanju i okrutnosti u našim zemljama, nikada se nećemo predati u beznađe, dodao je.