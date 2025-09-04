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Netanjahu odbio Makronov zahtjev za posjetu Izraelu: Tražio da Francuska odustane od priznavanja Palestine

On je naveo da bi zvanično priznanje trebalo da uslijedi u septembru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

Makron i Netanjahu. Facebook

Dž. R.

4.9.2025

Benjamin Netanjahu (Netanyahu), premijer Izraela, odbio je zahtjev francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) da posjeti Izrael prije očekivanog priznanja palestinske države kasnije ovog mjeseca koje je najavila Francuska, javio je izraelski javni servis Kan.

Kako se navodi, Makron je želio da obavi kratku posjetu Izraelu prije Generalne skupštini Ujedinjenih nacija, gdje se očekuje da će se Francuska pridružiti drugim zapadnim zemljama u priznanju palestinske države.

Međutim, Netanjahu je uslovio tu posjetu Makronovim odustajanjem od priznavanja Palestine, što je francuski predsjednik odbio.

Makron je najavio 24. jula da će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu.

On je naveo da bi zvanično priznanje trebalo da uslijedi u septembru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Makron je istakao da je to odgovor na sve očajniju situaciju u Pojasu Gaze.

# EMMANUEL MACRON
# BENJAMIN NETANYAHU
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