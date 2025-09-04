Zelenski uoči samita Koalicije voljnih: O sigurnosnim garancijama za Ukrajinu bit će odlučeno danas u Parizu

Volodimir Zelenski je na konferenciji za medije kazao da će Ukrajina definitivno dobiti sigurnosne garancije koje će biti rezultat sastanka Koalicije voljnih danas u Parizu.

On je rekao tokom zajedničkog brifinga sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) da se do sada nisu vidjeli signali iz Rusije da želi da okonča rat, prenio je Ukrinform.

Zelenski je zahvalio Makronu i narodu Francuske na podršci u borbi protiv Rusije.

- Siguran sam da će nam naš savez, savez prije svega Evrope, koji je uz nas od početka rata, i savez Evrope sa Amerikom pomoći da povećamo pritisak na Rusiju kako bismo krenuli ka diplomatskom rješenju ovog teškog pitanja - naveo je Zelenski.

Makron je izjavio da su sigurnosne garancije za Ukrajinu spremne i da će ih danas potvrditi "koalicija voljnih", koja podržava Kijev, na sastanku u Parizu.

- Spremni smo kao Evropljani da ponudimo sigurnosne garancije Ukrajini i ukrajinskom narodu onog dana kada se potpiše mirovni sporazum - naveo je Makron, prenosi Reuters.

Rekao je da je pripremni rad na garancijama za Ukrajinu završen.

Makron je bio domaćin ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u Jelisejskoj palati u Parizu uoči sastanka lidera koalicije voljnih.

Oko 30 lidera učestvovat će na samitu na kojem će biti razmotren napredak u diskusijama o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, koje se smatraju neophodnim preduvjetom za svaki budući mirovni sporazum, navodi se u nacrtu dokumenta u koji je Reuters imao uvid, a koji je dostavljen učesnicima.

Koalicija voljnih, koju su okupile Francuska i Velika Britanija, mjesecima vodi razgovore kako bi pokušala da definiše planove o tome koje zemlje bi mogle vojno da pomognu Ukrajini da odvrati Rusiju od ponovnog napada na nju kada se postigne konačno primirje.