Kim Jong Un nakon sastanka s Putinom: "Potpuno podržavamo Rusiju, to je naša bratska dužnost"

Vođa Sjeverne Koreje, Kim Jong Un rekao je da će njegova zemlja nastaviti da u potpunosti podržava Rusiju i njenu vojsku jer je to njihova "bratska dužnost", objavila je državna novinska agencija KCNA.

Kim se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom jučer sastao u Pekingu na marginama proslave predaje Japana u Drugom svjetskom ratu. Putin je izrazio "duboko poštovanje" prema sjevernokorejskim vojnicima koji se bore protiv Ukrajine, dodala je agencija.

Sjeverna Koreja je Rusiji poslala vojnike, topničku municiju i rakete kako bi joj pomogla u ratu s Ukrajinom. Južnokorejska obavještajna služba vjeruje da sjeverni komšija planira poslati još 6.000 vojnika, uz 1.000 koji su već u Rusiji.

Također je objavila da ih je u ruskoj Kurskoj oblasti, gdje su sudjelovali u borbama, dosad poginulo oko 2.000.