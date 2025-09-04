Zaharova oštro poručila: Strana vojska u Ukrajini je neprihvatljiva, nećemo razgovarati o tome

Portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova novinarima je kazala da Rusija ne planira razgovarati o raspoređivanju stranih vojnika u Ukrajini u bilo kojem formatu i to smatra neprihvatljivim.

To je bio njezin komentar na izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen) o planovima za slanje evropskih snaga u Ukrajinu, ideju koju je odbacila i Njemačka.

U ranijem intervjuu Financial Timesu Fon der Lajen je rekla da Evropa izrađuje "prilično precizne planove" za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini kao dio postratnih sigurnosnih garancija koje će podržati i SAD.

- Rusija neće raspravljati o stranoj intervenciji u Ukrajini u bilo kojem formatu, koja je fundamentalno neprihvatljiva i ugrožava svaki oblik sigurnosti - rekla je Zaharova.

Izjave Fon der Lajen odbacio je u utorak i njemački kancelar Fridrih Merc i kazao da ne postoje nikakvi precizni planovi za vojnu akciju, barem ne u Njemačkoj.

- Evropska unija nije odgovorna za donošenje odluka o vojnoj podršci Kijevu - istaknuo je i dodao da je to pitanje za tzv. koaliciju voljnih, širu grupu zapadnih saveznika Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se danas u Parizu s Fon der Lajen, glavnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir Starmer (Keir), političari na čelu "koalicije voljnih", tridesetak većinom evropskih zemalja saveznica Ukrajine, nastoje osmisliti čvrstu ponudu Evrope za zaštitu Ukrajinaca od potencijalnog budućeg ruskog napada, jednom kada se postigne mirovni sporazum.