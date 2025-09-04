Savezna sutkinja presudila: Trampovo zamrzavanje 2,2 milijarde dolara grantova Harvardu nezakonito

Savezna sutkinja u Bostonu presudila je u srijedu da je odluka administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da zamrzne više od 2,2 milijarde dolara saveznih istraživačkih grantova Univerzitetu Harvard nezakonita, javlja Anadolu.

Alison Burous (Allison Burroughs) zaključila je da je taj potez prekršio pravo Harvarda na slobodu govora pokušavajući kontrolisati njegove akademske politike i da nije slijedio potrebne zakonske procedure.

Trampova administracija optužila je univerzitet Ivy League da se nije pozabavio antisemitizmom na kampusu uslijed propalestinskih protesta širom američkih univerziteta.

Harvard je tužio administraciju u aprilu nakon što je zamrznula 2,2 milijarde dolara sredstava nakon što je univerzitet odbio zahtjeve za reviziju programa prijema, zapošljavanja i raznolikosti.

- Pregled administrativnih dokumenata otežava zaključak bilo čega drugog osim da su optuženi koristili antisemitizam kao paravan za ciljani, ideološki motivirani napad na vodeće univerzitete u ovoj zemlji - rekla je Burous u sudskim podnescima.

Od stupanja na dužnost u januaru, Trampova administracija ciljala je nekoliko istaknutih univerziteta, tvrdeći da oni nastavljaju provoditi "osviještene" politike koje promovišu raznolikost, jednakost i inkluziju (DEI), uprkos Trampovoj tvrdnji da su takve politike diskriminatorske i nezakonite.

Između ostalog, prijetila je ukidanjem vladinog finansiranja takvih univerziteta.

Tramp je također kritikovao univerzitete zbog dozvoljavanja propalestinskih protesta, za koje tvrdi da su antisemitski.