Dok Tramp hladi odnose SAD i Indije, Modi se priblažava Kini i Rusiji

Fotografije indijskog premijera Narendre Modija kako drži za ruku ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu kojem je domaćin bio kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) ove sedmice, činile su se kao potvrda onoga što su mnogi stručnjaci već zaključili – da su Sjedinjene Američke Države posrnule u nastojanju da privuku Indiju u svoju diplomatsku orbitu.

Uzastopne američke administracije nastojale su kultivirati historijski nesvrstanu Indiju kao stratešku protivtežu Kini i Rusiji, piše Reuters.

Ali, kako su istaknule slike Modija u Tianjinu, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zasad je, izgleda, potkopao taj cilj nizom poteza. Oni uključuju uvođenje tarifa od 50 posto na indijsku robu i javno kritiziranje New Delhija zbog, kako njegova administracija smatra, oportunističkih kupovina jeftine ruske nafte.

Signal Trampa

Pogoršanje odnosa s Indijom događa se upravo u trenutku kada američki protivnici – Kina, Rusija i Sjeverna Koreja – učvršćuju svoje veze, uprkos Trampovoj želji da resetuje odnose sa svakom od tih zemalja. U srijedu su se lideri tri zemlje prvi put zajedno pojavili u javnosti na događaju kojim je obilježeno okončanje Drugog svjetskog rata.

A Modi, kao signal Trampu, pokazuje spremnost da unaprijedi, a ne smanji, veze s Moskvom i da prevaziđe svoje sumnje prema Pekingu.

- Plašim se da smo zaglavljeni u dugoj spirali pada jer nijedan lider nije spreman uložiti trud potreban za popravljanje odnosa - rekao je Ashley Tellis, koji je služio u Bijeloj kući za vrijeme republikanskog predsjednika Džordža Buša (Georgea W. Busha), a sada radi u Istraživačkom centru "Carnegie Endowment for International Peace".

- Problem sada leži u Trampovim sve dubljim zamjerkama prema Indiji - rekao je Tellis.

- Možda će on promijeniti mišljenje kasnije, ali trenutno je imperativ sklapanja trgovinskog sporazuma s Kinom važniji od svih drugih geopolitičkih razmatranja - dodao je.

Traženje strateške autonomije

Indijski zvaničnici bili su nezadovoljni zbog odbacivanja njihovih trgovinskih prijedloga i zbog toga što je Tramp ukazao počast njihovom zakletom rivalu Pakistanu, što je dodatno pogoršano tvrdnjama američkog predsjednika da je zaslužan za rješavanje decenijama dugih tenzija između južnoazijskih susjeda, što Indija smatra bilateralnim pitanjem.

Tanvi Madan, stručnjak za Indiju iz Brookings Instituta, rekla je da Indijcima američka kritika Modijevih sastanaka sa Sijem i Putinom izgleda čudno, samo nekoliko sedmica nakon što je Tramp na crvenom tepihu dočekao ruskog lidera i s obzirom na njegove vlastite planove da se sastane s Sijem.

- Ta kritika i pritisak na Indiju neće odvratiti Indiju od traženja strateške autonomije; naprotiv, to će samo učvrstiti taj instinkt - rekla je ona.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je da je Trampov vanjskopolitički učinak "nenadmašan zbog njegove nevjerovatne sposobnosti da svakome pogleda u oči i isposluje bolje dogovore za američki narod", uključujući posredovanje u prekidu vatre između Indije i Pakistana.

- Predsjednik Tramp i premijer Modi imaju odnos uzajamnog poštovanja, a timovi i Sjedinjenih Država i Indije ostaju u bliskoj komunikaciji o čitavom spektru diplomatskih, odbrambenih i trgovinskih prioriteta u našem strateškom partnerstvu - rekla je ona.

Ministarstvo vanjskih poslova Indije nije odgovorilo na upit za komentar, piše Reuters.

Neopravdan narativ

Indijski zvaničnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je narativ Trampove administracije o Indiji, uključujući i nedavne izjave Trampovih savjetnika, neopravdan, ali da New Delhi nastavlja saradnju s Washingtonom. Zvaničnik je dodao da se otopljavanje odnosa s Kinom dešava još od oktobra i da nije usmjereno protiv SAD.

Modijevo poboljšanje odnosa s Sijem posebno je upečatljivo s obzirom na dugotrajne kinesko-indijske napetosti i povremeno otvoreno neprijateljstvo, uključujući i vojni sukob na njihovoj spornoj granici 2020. godine. Njegovo putovanje u Kinu bilo je prvo nakon sedam godina.

Trampovi nedavni napadi doveli su u pitanje pretpostavke o međusobno korisnom partnerstvu SAD i Indije, pri čemu njegov pristup "Amerika na prvom mjestu" često jače pogađa glavne partnere i saveznike Washingtona nego tradicionalne geopolitičke protivnike.

- Odlično se slažemo s Indijom, ali morate razumjeti, dugi niz godina to je bio jednostrani odnos - rekao je Tramp novinarima u utorak, ponavljajući temu koju je više puta naglašavao posljednjih sedmica.

Kina, Indija i Rusija su svi osnivači BRICS-a, grupe koju je Tramp nazvao "antiameričkom". Još jedna članica BRICS-a, Brazil, koji je, poput Indije, bio važan partner SAD-u, također se našla na meti Trampa, suočena s visokim tarifama i optužbama da vodi "lov na vještice" protiv njegovog krajnje desnog saveznika, bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara.