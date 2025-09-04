Novi detalji: Šta se desilo sa letom Fon der Lajen u Bugarskoj

U ponedjeljak je servis za praćenje letova Flightradar24 otkrio da njegovi podaci pokazuju da GPS signal nikada nije izgubljen i da je slijetanje aviona odgođeno samo devet minuta. Javni podaci također su pokazali da je isti avion dan ranije doživio ometanje GPS signala iznad Baltika - ali ne i u Bugarskoj.

Navodni napad na fon der Lajen mogao je izazvati veliku diplomatsku krizu - ili čak i gore. Ali nekoliko dana kasnije, bugarska vlada i izvršna vlast EU ublažili su incident.

Financial Times, čiji je dopisnik bio u avionu, napisao je da je avion kružio sat vremena prije nego što je pilot sletio koristeći papirne mape. Brisel i Sofija su brzo okrivili Rusiju, nazivajući to "očiglednim miješanjem".

U nedjelju je avion koji je unajmila Komisija, na turneji po "državama na prvoj liniji" u Evropi, navodno izgubio pristup GPS signalima dok se približavao bugarskom aerodromu Plovdiv.

Nakon problema koje je doživjela predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) tokom leta u Bugarsku i tvrdnji da je Rusija ometala avion, novi detalji raspliću priču.

U utorak je bugarski premijer Rosen Željazkov ublažio tvrdnje o direktnom ruskom miješanju, nazvavši incident rutinskim greškom povezanim sa širim posljedicama rata u Ukrajini.

- Nema potrebe za istragom situacije jer ovi poremećaji nisu ni hibridni ni sajber prijetnje - rekao je Željazkov.

Avion je također imao elektronski rezervni sistem koji koristi radio zrake koji su mu omogućavali slijetanje. Dakle, nisu bile potrebne papirne mape, utvrdile su bugarske vlasti.

Željazkov je dodao da su takvi radio-elektronski poremećaji rutinska pojava od početka sukoba u Ukrajini.

- Nažalost, ovo je jedna od sporednih - ali ne i beznačajnih - posljedica takvih sukoba - rekao je novinarima tokom konferencije s temom EU u lučkom gradu Burgasu.

Analitičari se muče

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nazvao je epizodu "zanimljivom" na brifingu u utorak, a Guardian je izvijestio da Italija razmatra zadržavanje tajnosti državnih letnih ruta.

Ali analitičari koji traže detalje o incidentu i dalje se muče.

U saopštenju bugarske vlade, koje je podijeljeno s POLITICO-om, navodi se da su "službe zračnog prometa odmah predložile alternativni prilaz za slijetanje koristeći navigacijska pomagala sa zemlje (Instrument Landing System) ... nezavisno od GPS sistema."

Prema riječima Jan-Arweda Richtera, izvršnog direktora JACDEC-a, kompanije koja pruža sigurnosne analize za komercijalnu avijaciju, Flightradar24 i drugi podaci praćenja pokazuju da se let "približavao aerodromu Plovdiv s istoka, navodno radi slijetanja na pistu 30", ali da je "iz nepoznatih razloga ovaj prvi prilaz otkazan i avion je preletio aerodrom na visini od oko 7.000 stopa", ili oko 2.100 metara.

- Zatim je napravio desni 'suzni' zaokret prema jugoistoku i ponovo se pozicionirao za lokalizacijski prilaz pisti 30, što je završeno sigurnim slijetanjem - rekao je stručnjak.

SkAI Data Services, tehnološki startup fokusiran na podatke o avijaciji sa sjedištem u Švicarskoj, rekao je u objavi na LinkedInu da je "regionalno ometanje bilo prisutno na velikim visinama" u regiji, "ali podaci o letu ne ukazuju na gubitak GPS-a na von der Leyeninoj letjelici".

Umjesto 1 sat i 48 minuta, let je trajao 1 sat i 57 minuta, prema podacima Flightradar24 - što predstavlja umjereno kašnjenje.

Odgovarajući na pitanja o podacima leta u utorak, glavna glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho izjavila je:

- Došlo je do ometanja GPS-a, ali je avion ipak uspio sigurno sletjeti. Nezavisno od toga šta se dogodilo na tom konkretnom letu", došlo je do "značajnog i vrlo primjetnog" povećanja ometanja i lažiranja GPS-a od početka rata u Ukrajini - istakla je Pinho.

Dvije ključne agencije EU za zračni promet, Eurocontrol i Evropska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA), "trenutno istražuju činjenice o prijavljenom događaju", navodi se u saopćenju EASA-e, dodajući da "ovise o nadležnim organima" u Bugarskoj da dostave službene izvještaje.

Šta se desi ometanjem GPS-a

Iako šokantno, ometanje GPS-a ne osuđuje avion na potpuni gubitak kontrole, naglasili su stručnjaci za zračnu navigaciju.

- Ako GPS zakaže ili kada piloti otkriju da se signal lažira ili ometa, postoje drugi sistemi, i u avionu i na zemlji, na koje se piloti mogu osloniti kako bi sigurno nastavili let - navodi EASA u saopštenju.

Glasnogovornica EASA-e Janet Northcote rekla je da nisu upoznati ni sa kakvim "nesrećama koje su direktno posljedica ometanja GPS-a".

Richter je rekao da nijedan mlažnjak sa najmanje 20 sjedišta nikada nije oboren samo zbog ometanja GPS-a. Ali bilo je slučajeva gdje su lažni ILS (Instrument Landing System) signali odigrali glavnu ulogu, dodao je, misleći na precizni sistem za prilaz pisti koji, za razliku od satelitskog GPS-a, koristi dva radio snopa kako bi pilotima pružio vertikalno i horizontalno navođenje tokom prilaza za slijetanje.

U jednom incidentu sa ILS-om, koji se dogodio 1972. godine u Oslu, poginulo je 40 ljudi, a preživjelo je samo petero.

ILS djeluje kao rezerva i omogućava avionima da sigurno pronađu pistu - i, prema bugarskim zvaničnicima, pomogao je von der Leyeninom avionu da sleti, rekao je Pinho iz Komisije.