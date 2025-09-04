Muškarac prijavio nestanak supruge, uslijedila potraga, a zatim urnebes

U Grčkoj je jučer 63-godišnji muškarac izazvao pravu pometnju kada je prijavio nestanak supruge.

Par je došao iz Makedonije u Nea Kalikratiju na odmor, a čovjek je rekao da je njegova žena ušla u vodu i da je nema.

Odmah su u potragu krenuli pripadnici Obalske straže, ali i tri čamca u privatnom vlasništvu. Međutim, ubrzo su ženu, živu i zdravu našli na obali.

Kako su svjedoci pisali u popularnoj Facebook grupi Grčka info, žena je rekla da nije ni ulazila u more, prenosi Telegraf.rs.

Da li je bio u pitanju nesporazum supružnika i da li će nesretni Makedonac snositi neke posljedice zbog prijave, nije poznato.