Zaharova: Ljudi u Los Anđelesu doslovno umiru na ulicama

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova kazala je da se američki predsjednik Donald Tramp (Trump) vratio u Bijelu kuću s misijom spašavanja Amerike, za državnu rusku novinsku agenciju TASS.

Zaharova je povukla paralelu s bivšim američkim predsjednikom Barakom Obamom (Barack Obama).

- Vidjeli smo Obamu, koji je dobio Nobelovu nagradu ni za što. Ili bolje rečeno, samo zato da ne bi upao u spiralu nekog svjetskog sukoba. Ne znam jesu li shvatali da se ne razumije u svjetske poslove i da će se u nešto uvaliti, ili su odlučili a priori umiriti tog zmaja - kazala je.

- A ovdje vidimo političara (Trumpa) koji je došao spasiti Ameriku. To je njegov glavni zadatak. Nije došao spasiti svemir, nije došao spasiti svijet, došao je spasiti Ameriku - dodala je.

Kaže da je situacija u Sjedinjenim Državama "blago rečeno, teška".

- Pogledajte samo koliki je državni dug, a o unutrašnjoj situaciji da i ne govorimo. Mislila sam da su takve scene samo u Filadelphiji, u Detroitu. A jučer su poslali snimku iz Los Anđelesa, pogledala sam, ljudi jednostavno umiru na ulicama. Ovo nije hiperbola, to je tako - nastavila je Zaharova.

Zaharova kaže da Tramp, uprkos fokusiranosti na domaće probleme, posvećuje značajnu pažnju situaciji oko Ukrajine.

Dodala je da je danas "čak i govoriti o miru postao čin hrabrosti nakon što su mnogi zbog toga kažnjeni sankcijama, brisanjem, otkazivanjem i pokušajima fizičkog uništenja", zaključila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova.