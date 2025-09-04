Rubio: Nastavit ćemo bombardovati brodove za koje sumnjaju da nose drogu

Marko Rubio (Marco), američki državni sekretar, najavio je nove vojne napade na navodne trgovce drogom, pritom odbacivši zabrinutost oko zakonitosti takvih napada i suvereniteta latinoameričkih zemalja.

Presretanje ne funkcionira

Govoreći tokom konferencije za novinare u Meksiko Sitiju (Mexico City) u srijedu, Rubio je obećao nastavak sigurnosne koordinacije sa zemljama poput Meksika, ali je sugerisao da SAD neće oklijevati poduzeti ekstremne mjere samostalno.

Njegove su primjedbe, dijelom, bile odgovor na izjavu predsjednika Donalda Trampa (Trump) da su SAD dan ranije digle u zrak brod u Karipskom moru. Tramp i Rubio identificirali su mali brod kao brod za krijumčarenje droge koji dolazi iz Venecuele, iako nisu navedeni nikakvi detalji. Navodno je svih 11 ljudi na brodu poginulo.

Rubio je zračni napad predstavio kao dio promjenjive strategije u tekućem američkom "ratu protiv droga".

- Sjedinjene Američke Države već mnogo, mnogo godina, imaju uspostavljene obavještajne podatke koji su nam omogućili presretanje i zaustavljanje brodova s ​​drogom. I to smo učinili. I to ne funkcionira. Presretanje ne funkcionira. Ono što će ih zaustaviti jeste kada ih dignemo u zrak, kada ih se riješimo - rekao je Rubio.

Rubio je zatim objasnio da je napad lično odobrio Tramp. U vrijeme napada, brod je bio u južnom Karipskom moru, a Rubio je rekao da je bio usmjeren prema SAD-u.

- Umjesto da ga spriječimo, po predsjednikovom nalogu, digli smo ga u zrak. I to će se ponoviti. Možda se to događa upravo sada. Ne znam - kazao je Rubio.

Agresivna politika

Rubijeva posjeta Meksiku dolazi u trenutku kada Trampova administracija traži blisku saradnju s Meksikom, ali njena agresivna vanjska politika izazvala je zabrinutost u inozemstvu.

Latinoameričke zemlje teško su uravnotežile potrebu za radnim odnosima sa SAD i Trampove sve drskije prijetnje.

Stručnjaci kažu da su napadi poput bombaškog napada na brod vjerovatno nezakoniti prema međunarodnom pravu, koje ograničava vojne akcije na plovila koja plove međunarodnim vodama.

Ipak, Rubio je branio akciju kao nužnu za zaštitu dobrobiti SAD-a.

- Ako ste na brodu punom kokaina ili fentanila, što god, na putu prema Sjedinjenim Državama, predstavljate neposrednu prijetnju Sjedinjenim Državama - rekao je Rubio.