Raste broj mrtvih nakon nesreće u Lisabonu: Poginulo najmanje 17 osoba, povrijeđena 21 osoba

U nesreći koja se desila jučer u Lisabonu kada je kosi lift iskočio iz šina, poginulo je najmanje 17 osoba. Prema prvim informacijama taj broj je iznosio 15, međutim, u međuvremenu je porastao.

Zastave su spuštene na pola koplja, a preostale dvije linije kosog lifta Gloria, popularne među turistima, su zatvorene. Portugalske vlasti istražuju uzrok nesreće.

Povrijeđeni stranci

Dvadeset i jedna osoba je povrijeđena, uključujući najmanje 11 stranaca, među kojima po dvoje iz Njemačke i Španije i po jedan iz Francuske, Italije, Švicarske, Kanade, Koreje, Maroka i Zelenortske Republike, rekla je šefica gradske civilne zaštite portugalske prijestolnice Margarida Castro, dodajući da će nacionalnosti poginulih biti objavljene kasnije, prenosi AFP.

Prema snimkama s mjesta događaja, uništeni žuti kosi lift nalik tramvaju, koji je prevozio ljude uz i niz strmu padinu u portugalskoj prijestolnici, nalazi se u položaju u kojem je bio kad je izletio iz šina i zabio se u zgradu.

Eliane Čavez (Chaves), Brazilka koja živi u Lisabonu već 20 godina, rekla je da je svaki dan prolazila pokraj kosog lifta.

- Proglašena je nacionalna žalost. To je zaista tužno. Ljudi kažu da je to bio nemar, ali nije bio nemar. Oni to temeljito nadziru. Bila je to nesreća, baš kao što se može dogoditi avionska ili prometna nesreća - kazala je.

Napetost sajli

Manuel Leal, predsjednik sindikata Fectrans, rekao je lokalnoj televiziji da su se radnici na kosom lifti Gloriji, jednom od simbola grada, žalili na probleme s napetošću sajli kosog lifta koja je otežavala kočenje, ali je prerano govoriti je li to uzrok nesreće.

Gradska kompanija za javni prijevoz Carris saopćila je da su "provedeni svi protokoli održavanja", uključujući mjesečna i sedmična održavanja te dnevne provjere. Gloria se sastoji od dva vagona, svaki kapaciteta oko 40 osoba, koji su pričvršćeni na suprotne krajeve sajle, a pokreću ih elektromotori.

Izgleda da je pukla sajla pa jedan vagon nije mogao kočiti dok se spuštao niz padinu od 265 metara, što je dovelo do iskakanja iz šina i zabijanja u zgradu. Zadnji vagon odbačen je nekoliko metara unazad i izgleda da nije oštećen, ali snimka prolaznika zabilježila je nekoliko putnika kako iskaču kroz prozore tog vagona.

Linija, otvorena 1885. godine, povezuje centar Lisabona u blizini Trga Restauradores s Bairro Altom, četvrti poznatoj po živahnom noćnom životu. Linija Gloria preveze oko tri miliona ljudi godišnje, prema gradskoj vijećnici.