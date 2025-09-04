Kim Jong-un u Peking došao s 12-godišnjom kćerkom: Je li ona sljedeći lider

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un je ove sedmice poveo svoju kćerku na njen prvi međunarodni događaj, na paradu u Kinu, čime je ponudio do sada najjasniji znak da je možda pozicionira kao nasljednicu porodične dinastije Kim, kažu analitičari.

Djevojčica, za koju se vjeruje da se zove Ju Ae i ima 12 godina, prema južnokorejskim obavještajnim zvaničnicima, sve češće prati svog oca na vojne, političke i ekonomske događaje u Sjevernoj Koreji.

Međutim, njen nastup u Pekingu, gdje je Kim prisustvovao ogromnoj vojnoj paradi, podstakao je nagađanja da je ona sljedeća u redu da vlada totalitarnom državom kao njen lider četvrte generacije.

"Kada se pogleda ukupna simbolika, ovo zaista izgleda kao da ona prolazi posljednja vrata ka imenovanju za nasljednicu", rekao je Yang Moo-jin, bivši predsjednik Univerziteta za sjevernokorejske studije u Seulu.

Kada je Kim u utorak izašao iz teško oklopnog voza, kojim se vozio 20 sati od Pjongjanga do Pekinga, na crveni tepih ga nije pratila njegova supruga Ri Sol Ju, već kćerka.