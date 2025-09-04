Makron: 26 zemalja je odlučilo rasporediti vojne trupe u Ukrajinu

Dvadeset i šest zemalja izrazilo je spremnost da učestvuje u međunarodnim snagama kao dijelu sigurnosnih garancija za Ukrajinu, ukoliko dođe do mirovnog sporazuma s Rusijom – izjavio je predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) nakon održanog samita saveznika Kijeva, izvještava Reuters.

Predsjednik Francuske naveo je da je, zajedno s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, nakon samita razgovarao i s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump), te da će doprinos Sjedinjenih Američkih Država sigurnosnim garancijama biti definiran u narednim danima.

Na samitu, koji je okupio 35 lidera iz “koalicije voljnih” – većinom evropskih zemalja – cilj je bio da se finalizira okvir sigurnosnih garancija i istovremeno zatraži podrška od Trampa, koju evropske zemlje smatraju ključnom kako bi garancije imale trajnu vrijednost.

- Kao vid podrške i ohrabrenja, 26 zemalja je odlučilo rasporediti vojne trupe u Ukrajinu, bilo na kopnu, moru ili u zraku - poručio je predsjednik Francuske novinarima, stojeći uz predsjednika Ukrajine u Jelisejskoj palači u Parizu.

Jačanje i obnova oružanih snaga

Prema njegovim riječima, sigurnosne garancije prvenstveno će uključivati obaveze koje se odnose na jačanje i obnovu oružanih snaga Ukrajine.

Njemačka, zajedno s drugim državama, obećala je podršku ovom planu, ali je istaknuto da će odluka o eventualnom vojnom angažmanu biti donesena tek kada budu poznati svi detalji, posebno oni koji se tiču obima američkog učešća u garancijama.

Predsjednik Francuske nije naveo koje tačno zemlje su se obavezale da će poslati trupe, iako su i Francuska i Velika Britanija ranije već nagovijestile spremnost da učestvuju u snagama koje bi imale zadatak da podrže Kijev i odvrate Rusiju od eventualne nove ofanzive.

U toku razgovora s liderima koalicije, Tramp je poručio da Evropa mora prestati s uvozom ruske nafte, jer prema njegovim riječima, ona pomaže Moskvi da finansira rat protiv Ukrajine, kazao je jedan zvaničnik Bijele kuće.

- Predsjednik je također naglasio potrebu da evropski lideri povećaju ekonomski pritisak na Kinu, koja, kako je naveo, finansira ruske ratne napore - izjavio je isti zvaničnik.

Bliska saradnja

Predsjednik Francuske je dodao kako su se članice koalicije i Sjedinjene Američke Države usaglasile da će blisko sarađivati u vezi s budućim sankcijama, koje bi se posebno odnosile na ruski sektor nafte i gasa, ali i na Kinu.

Zemlje članice koalicije mjesecima su vodile razgovore na raznim nivoima o mogućoj vojnoj pomoći Ukrajini, ukoliko dođe do konačnog primirja – što i dalje ostaje neizvjesna opcija.

Ipak, vlade evropskih zemalja jasno su istakle da bi bilo kakva evropska vojna uloga zahtijevala sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država kao “zaštitni mehanizam”. Tramp do sada nije dao izričitu obavezu da će pružiti takvu vrstu podrške.

Njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) prethodno se sastao s visokim diplomatama iz Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije i Ukrajine, a potom se nakratko pojavio i na otvaranju samita.

Dva evropska zvaničnika izjavila su da je cilj koalicije bio i ukazati na stagnaciju kada je riječ o direktnim mirovnim pregovorima između predsjednika Rusije Vladimir Putin i predsjednika Ukrajine, još od kada je Tramp ugostio Putina u avgustu, te potaknuti američkog predsjednika da poveća politički i ekonomski pritisak na Moskvu.

Nakon što je Putin dočekan uz svečani prijem na Aljasci, Tramp ga je u srijedu optužio da se udružuje s Kinom i Sjevernom Korejom, nakon što su se njih trojica pojavili zajedno u Pekingu na svečanosti obilježavanja završetka Drugog svjetskog rata.

U srijedu je predsjednik Rusije izjavio da i dalje vidi mogućnost da se rat u Ukrajini završi pregovorima “ako prevlada razum”, te je tu opciju ocijenio kao poželjnu – iako je naglasio da je spreman okončati rat i upotrebom sile, ukoliko za to ne bude druge opcije.

Putin je istovremeno odbacio mogućnost da trupe država članica NATO-a budu raspoređene u Ukrajini kao dio mirovnog sporazuma. Međutim, generalni sekretar NATO saveza Mark Rute (Rutte) nije se složio s tim stavom.

Prestanak davanja moći

- Zašto bi nas uopće interesovalo mišljenje Rusije o raspoređivanju trupa u Ukrajini? To je suverena zemlja - izjavio je Rute tokom konferencije u Pragu, prije nego što se priključio samitu u Parizu putem video-linka.

- Rusija tu nema nikakvu ulogu. Vrijeme je da prestanemo davati Putinu toliku moć - dodao je.