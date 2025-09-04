Moskva od EU zaradila 1,1 milijardu eura: Tramp traži od evropskih lidera da prestanu kupovati rusku naftu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) rekao je evropskim liderima da moraju hitno prekinuti kupovinu ruske nafte jer time, kako kaže, direktno finansiraju rat Moskve protiv Ukrajine.

Tramp se danas pridružio pozivu zemalja "koalicije voljnih", predvođenih francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuelom Macronom), koje su se sastale kako bi razgovarale o sigurnosnim garancijama za Kijev u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom.

Među učesnicima su bili i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen).

- Evropa mora prestati kupovati rusku naftu koja finansira rat. Rusija je samo od Evropske unije u jednoj godini zaradila 1,1 milijardu eura od prodaje goriva - kazao je Tramp, a prenio zvaničnik iz Bijele kuće.

Kako se navodi, Tramp je od evropskih lidera zatražio i da izvrše veći ekonomski pritisak na Kinu zbog njenog finansiranja ruskih ratnih napora.

Evropska komisija već je predložila zakon kojim bi se do 1. januara 2028. postupno ukinuo uvoz ruske nafte i gasa, čime bi EU okončala višedecenijsku energetsku zavisnost od Moskve.