Kenedi Džr. saslušan u Senatu zbog vakcina, složili se Republikanci i Demokrate: "Ugrožava javno zdravlje"

Državni sekretar za zdravstvo Sjedinjenih Američkih Država Robert F. Kenedi Džr. (Robert F. Kennedy Jr.) suočio se u četvrtak sa žestokim i napetim saslušanjem pred senatskim Odborom za finansije, gdje su mu senatori postavljali neugodna pitanja zbog njegovih stavova o vakcinama i optužbi da je naučna zajednica postala politički pristrasna.

Pored toga, Kenedi je morao odgovarati i na pitanja vezana za krizu u američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti – CDC, gdje je nedavno smijenio novoimenovanu direktoricu.

Iako je saslušanje formalno bilo posvećeno zdravstvenoj agendi administracije Donalda Trampa (Donald Trump), pretvorilo se u žestoku raspravu u kojoj je Kenedi branio svoj rad na čelu Ministarstva zdravstva (HHS), ističući da mu je cilj da vodi politiku zasnovanu na nauci, transparentnosti i javnom interesu.

Demokratski senatori odmah su zatražili njegovu ostavku. Ron Vajden (Ron Wyden), senator iz Oregona, optužio je Kenedija da mu je glavni cilj da “Amerikancima uskrati vakcine”, dodavši da se radi o “opasnom zanemarivanju nauke i činjenica”.

Smjena direktorice

Kontroverze su dodatno podgrijane kada je Kenedi prošle sedmice odlučio da smijeni direktoricu CDC-a, Suzan Monarez (Susan Monarez), manje od mjesec dana nakon što je imenovana. Monarez sada zakonskim putem osporava otkaz, dok je nekoliko visokih zvaničnika CDC-a dalo ostavke, tvrdeći da se ne slažu s Kenedijevim pristupom vakcinama i njegovim stilom rukovođenja.

Kenedi je svoju odluku obrazložio riječima da Monarez “nije bila pouzdan kadar”, iako ju je ranije opisivao kao stručnjakinju sa “neupitnim kvalifikacijama”. Elizabet Voren (Elizabeth Warren), senatorka, optužila ga je za kontradiktornost: “Prvo ste tvrdili da joj u potpunosti vjerujete, a sad je optužujete da laže?”

Dodatne kritike uslijedile su nakon što je Kenedi otpustio svih 17 članova savjetodavnog odbora CDC-a za vakcine, iako je ranije obećao republikanskom senatoru Bilu Kesidiju (Bill Cassidy) da to neće uraditi. Njegove nove imenovane osobe poznate su po skeptičnom stavu prema vakcinama, što je izazvalo dodatne tenzije u Kongresu.

Izražena zabrinutost

Zabrinutost zbog mogućih posljedica po javno zdravlje izrazili su i senatori iz obje političke partije. Kesidi je kritikovao ukidanje finansiranja razvoja mRNA vakcina u vrijednosti od pola milijarde dolara, nazvavši taj potez “nesretnim i kratkovidim”. Senator i ljekar Džon Baraso (John Barrasso) upozorio je da Kenedi ne poštuje naučne standarde koje je obećao da će slijediti.

Sumnje su dodatno porasle nakon što je Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila novu seriju vakcina protiv covida-19, ali samo za osobe starije od 65 godina i hronične bolesnike. Stručnjaci za zarazne bolesti upozoravaju da bi ova politika mogla imati ozbiljne posljedice, naročito za djecu.

Optužila Kenedija

Senatorka Megi Hasan (Maggie Hassan) optužila je Kenedija da ignoriše podatke koji ne podržavaju njegove stavove:

- Predsjednik Tramp je jasno rekao da vakcina spašava živote, a vi je predstavljate kao najveću prijetnju zdravlju.”

Kenedi je sve optužbe odbacio i u više navrata tokom saslušanja ulazio u sukob s senatorima. Istakao je da su masovne smjene u CDC-u bile “potpuno neophodne” jer agencija, po njegovim riječima, nije ispunila svoju osnovnu misiju – zaštitu zdravlja američkih građana.