Papa Lav XIV primio izraelskog predsjednika: Razgovarali o miru u Gazi i rješenju dvije države

U Vatikanu je danas papa Lav XIV (Leo) ugostio izraelskog predsjednika Isaka Hercoga (Isaac Herzog) u zvaničnoj audijenciji, koja je održana u apostolskoj palači.

Prema informacijama koje prenosi Vatican News, izraelski predsjednik se tom prilikom susreo i s kardinalom Pietrom Parolinom (Pietro Parolin), državnim sekretarom Vatikana, kao i s nadbiskupom Polom R. Galagerom (Paul R. Gallagher), zaduženim za vanjske odnose Svete Stolice.

Kako je saopćeno iz Pres službe Vatikana, tokom razgovora su u fokusu bile aktuelne tenzije u Gazi, a papa je naglasio hitnost postizanja primirja, osiguravanje neometane isporuke humanitarne pomoći te oslobađanje svih talaca koji se još uvijek nalaze u zatočeništvu.

Papa je također podvukao kako je rješenje koje podrazumijeva postojanje dvije države jedini realni put ka postizanju dugoročnog i pravednog mira u regiji.

U saopćenju se dalje navodi da su se dotakli i kompleksnih pitanja poput trenutne situacije na Zapadnoj obali, statusa Jerusalema, te potrebi za osiguravanjem stabilnosti i budućnosti palestinskog naroda, ali i čitave regije Bliskog istoka.