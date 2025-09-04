U izraelskim napadima izgubio je 26 članova porodice: Palestinski akademik Omar Harb preminuo od gladi u Gazi

Ugledni palestinski pjesnik, akademik i književnik Omar Harb preminuo je usljed ozbiljne pothranjenosti izazvane višemjesečnom izraelskom blokadom Pojasa Gaze, prenose lokalni izvori.

Njegovo zdravstveno stanje, koje se značajno pogoršavalo tokom posljednjih sedmica, kulminiralo je smrću koju su danas potvrdili lokalni mediji.

Prema posljednjim podacima, broj umrlih u Gazi povezanih s glađu dostigao je 370, a najviše su stradali najugroženiji – djeca, žene i starije osobe.

Izgubio familiju

U ratu je Harb izgubio najmanje 26 članova porodice, među kojima su bili supruga, djeca i unučad.

Prije oktobra 2023. godine Harb je imao gotovo 120 kilograma. U intervjuu koji je dao za televizijsku mrežu Al Džazira (Al Jazeera) svega tri sedmice prije smrti, njegova težina je pala na ispod 40 kilograma.

Borba za osnovne potrepštine

Tada je govorio o svojoj svakodnevnoj borbi za osnovne potrepštine – hranu, lijekove i medicinsku njegu koju nikada nije dobio. Posebno je molio za nova invalidska kolica.

- Kada sam pogledao slike sebe nekada i sada, nisam mogao vjerovati. Pomislio sam: "Nije moguće da sam to ista osoba". Više ne znamo kako smo došli do ovoga. Ljudi trpe ogromnu patnju, a svijet šuti - rekao je tada Harb.