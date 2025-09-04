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UŽASAVAJUĆE

U izraelskim napadima izgubio je 26 članova porodice: Palestinski akademik Omar Harb preminuo od gladi u Gazi

Ljudi trpe ogromnu patnju, a svijet šuti, rekao je tada Harb

Harb: Preminuo od gladi. Platforma X

A. O.

4.9.2025

Ugledni palestinski pjesnik, akademik i književnik Omar Harb  preminuo je usljed ozbiljne pothranjenosti izazvane višemjesečnom izraelskom blokadom Pojasa Gaze, prenose lokalni izvori.

Njegovo zdravstveno stanje, koje se značajno pogoršavalo tokom posljednjih sedmica, kulminiralo je smrću koju su danas potvrdili lokalni mediji.

Prema posljednjim podacima, broj umrlih u Gazi povezanih s glađu dostigao je 370, a najviše su stradali najugroženiji – djeca, žene i starije osobe.

Izgubio familiju

U ratu je Harb izgubio najmanje 26 članova porodice, među kojima su bili supruga, djeca i unučad.

Prije oktobra 2023. godine Harb je imao gotovo 120 kilograma. U intervjuu koji je dao za televizijsku mrežu Al Džazira (Al Jazeera) svega tri sedmice prije smrti, njegova težina je pala na ispod 40 kilograma.

Borba za osnovne potrepštine

Tada je govorio o svojoj svakodnevnoj borbi za osnovne potrepštine – hranu, lijekove i medicinsku njegu koju nikada nije dobio. Posebno je molio za nova invalidska kolica.

- Kada sam pogledao slike sebe nekada i sada, nisam mogao vjerovati. Pomislio sam: "Nije moguće da sam to ista osoba". Više ne znamo kako smo došli do ovoga. Ljudi trpe ogromnu patnju, a svijet šuti - rekao je tada Harb.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, gotovo 1,9 miliona ljudi u toj enklavi pati od pothranjenosti, dok se više od 640.000 osoba nalazi u najkritičnijoj fazi gladi.

Krajem avgusta, sistem za klasifikaciju sigurnosti hrane (IPC) koji koristi Ujedinjene nacije (UN), prvi put je zvanično proglasio stanje gladi u Gazi.

Diplomirao psihologiju 

Harb je bio diplomirani psiholog, obrazovan na poznatom egipatskom univerzitetu Al-Azhar (Al-Azhar University), te aktivno radio u svojoj struci sve do početka izraelske ofanzive na Gazu.

Njegovo zdravlje je naglo počelo da se urušava nakon izraelskih bombardovanja njegovog porodičnog doma i smrti bližnjih.

Iako mu je tokom Ramazana prošle godine bilo rečeno da će biti evakuisan iz Gaze, kasnije je obaviješten da se njegovo ime ne nalazi na zvaničnom spisku za evakuaciju.

# GLAD
# POJAS GAZE
# OMAR HARB
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