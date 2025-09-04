Poljski premijer o neodlasku u Bijelu kuću: Neću ni s kim razgovarati na koljenima

Poljski premijer Donald Tusk, izražavajući svoj stav o sastanku poljskog i američkog predsjednika u Vašingtonu (Washingtonu) — na koji nije bio pozvan — poručio je u četvrtak u Parizu da „ni sa kim neće razgovarati na koljenima“.

Napetost je rasla između njegove proevropske, centrističke koalicijske vlade — sada desoložene nakon skoro dvije godine njegovog četverogodišnjeg mandata — i opozicione, nacionalističke stranke Pravo i Pravednost (PiS), na čelu s predsjednikom Karolom Navrockim (Karol Nawrocki), koji je neočekivano pobijedio gradonačelnika Varšave i kandidata njegovog kruga, Rafala Tržaskowskog (Rafal Trzaskowski).

Produbljen sukob

Nestabilnost vladajuće koalicije dodatno je produbio sukob između poljskog ministra vanjskih poslova Radoslava Sikorskog (Radosław Sikorski) — koji se u utorak u Miamiju sastao s američkim državnim sekretarom Markom Rubijem (Marco Rubio) — i Navrockog. Ovaj sukob dodatno je testirao odnose Tuskove, proevropske i proukrajinske vlade, s PiS-om koji skriveno gravitira Washingtonu i izražava skepsu prema pomaganju Ukrajini.

Karol Navrocki (Karol Nawrocki) je u srijedu bio primljen u Bijeloj kući po pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa (Donald Trump), gdje su dvojica lidera razgovarali o saradnji u sferi bezbjednosti, energetike i trgovine između Poljske i SAD-a.

- Donald Traump (trump) je danas jedini lider sposoban pregovarati sa (ruskim predsjednikom Vladimirom) Putinom, usred aktuelnog rata između Moskve i Kijeva - izjavio je Navrocki nakon razgovora, dodavši da se američki predsjednik „otvorio“ ka njegovim stajalištima o Rusiji.

Nije bio poželjan gost

Na konferenciji za medije u Vašingtonu, Navrockijevi saradnici istakli su da Tusk nije bio poželjan gost u Bijeloj kući.

Na novinarsko pitanje u Parizu, tokom konferencije „Koalicije voljnih“, Tusk je odgovorio: „Princip mi nalaže da Poljaci ne govore loše o Poljacima, posebno ako su angažovani na međunarodnoj sceni. Dobro znamo koliko je puta PiS išao u Washington da američkim partnerima predoči kakvo sam ‘čudovište’. Možda je i to imalo nekog učinka.“

Ipak, dodao je: „Uvijek smo spremni podržati predsjednikovu misiju, bez obzira ko to bio. Ali zasad ne vidim spremnu volju za saradnju, iskreno rečeno.“

- Podstaći ću i opoziciju i predsjednika da djeluju u skladu kada je u pitanju međunarodno polje. Bilo da su u pitanju odnosi s Maltom, Luksemburgom, Sjedinjenim Američkim Državama ili Kinom — Poljska mora uvijek djelovati dostojanstveno i uzdignute glave. Neću promijeniti taj stav. Ni sa kim neću razgovarati na koljenima - poručio je.