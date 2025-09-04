Nijemcima se ne ide u vojsku: Raste broj priziva savjesti

Rasprava koja se vodi o njemačkom modelu služenja vojnog roka osjeća se i u savjetovalištima za prigovor savjesti.

Oni izvještavaju o porastu broja ljudi koji traže informacije o tom postupku, piše DW.

- Primamo sve više upita, pogotovo u momentu kada se tema vojne službe i novačenja pojavi u medijima - rekao je za Njemačku uredničku mrežu (RND) Mihael Šulce fon Glaser (Michael Schulze von Glaßer), politički direktor Njemačkog društva za mir – jedinjenih protivnika/ca rata (DFGVK).

- To je bio slučaj posljednjih sedam dana i još se nije smirilo - objasnio je. Njihova web-stranica je, kaže, zabilježila 54.946 posjeta, u usporedbi s njih 24.151 u maju.

Prošle sedmice, kabinet u Berlinu je u proceduru poslao novi zakon kojim se predviđa da vojna služba u Njemačkoj ubuduće i dalje bude dobrovoljna, a i da se služenje vojske učini privlačnijim. Povratak obaveznog služenja vojnog roka za sada nije planiran.

Zahtjevi za prigovor savjesti rastu godinama

Protestantska radna skupina za prigovor savjesti i mir (EAK) izvijestila je o 30-postotnom porastu zahtjeva za savjetovanjem tokom prošle godine.

Zahtjeve za prigovor savjesti prima Savezni ured za obitelj i civilno društvo nakon što se oni formalno podnesu centrima za karijeru Bundesvera (Bundeswehra). Do kraja lipnja ove godine Savezni ured zaprimio je 1363 zahtjeva. Za usporedbu, broj za cijelu prethodnu godinu iznosio je 2241, 1079 ih je bilo u 2023. i 951 u 2022.

Nova strategija savjetovanja

Odluka kabineta također je potaknula urede DFGVK-a da promijene svoju strategiju savjetovanja.

- Od prošle sedmice preporučujemo da svi mladi ljudi, posebno oni rođeni nakon 1.1.2010., podnesu zahtjev za prigovor savjesti, jer će ionako biti regrutirani prema novom Zakonu o vojnoj službi - rekao je Šulce fon Glaser.

Ranije se osobama koje nisu imale prethodnog iskustva s vojskom savjetovalo da se jednostavno ne prijavljuju – kako ne bi privukli pozornost Bundesvera. Novi propis nalaže mladićima rođenima 2008. i kasnije da obavezno ispune odgovarajući upitnik, a od ljeta 2027. planira se i regrutacija novih vojnika (i vojnikinja) koji budu spremni služiti vojni rok.

Vojni povjerenik Ote poziva na jednogodišnju obaveznu službu

Novi Zakon o vojnoj službi također će uključivati mehanizam koji bi omogućio usvajanje parlamentarne odluke o (obaveznom) služenju vojnog roka, ako Bundeswehr ne uspije registrirati potreban broj dragovoljnih vojnika. Povjerenik Bundestaga za vojsku Hening Ote (Henning Otte) već je u listu Bild-Zeitung podržao model obavezne službe - za sve.

- Zalažem se za obaveznu jednogodišnju službu za žene i muškarce, ne samo u vojsci. Također u hitnim službama, kulturnim aktivnostima, sportu i volonterskom radu - rekao je političar CDU-a.

U Bundesveru je također potrebno više žena, dodao je.

Što se tiče dobrovoljne prirode novog zakona po pitaju vojnog roka, najavio je: „Ako imam dojam da to nije dovoljno za podršku mojim suborcima (u Bundeswehru, nap. red.), onda ću progovoriti o tome."

Podmladak Zelenih strahuje od "vojne obaveze na mala vrata"

Nedavno su se skupine koje zastupaju interese mladih žalile da nisu dovoljno uključene u osmišljavanje vojne službe. Zahtijevale su više utjecaja na donošenje odluka. Podmladak Zelenih također je podržao ove zahtjeve.

Ogranak mladih u stranci Zelenih zabrinut je naime oko mehaniz(a)ma regrutacije: novi zakon vide kao temelj za "masovno regrutiranje" u nadolazećim godinama. Njihov glasnogovornik, Jakob Blasel, rekao je novinskoj agenciji KNA: "Ovo je ponovno uvođenje vojne obveze na mala vrata."

Kritizirao je "nove prisile za mlade ljude" - iako su oni, kako dodaje, itekako spremni i angažirati se, odnosno volontirati. Zakon bi "jednostrano nametnuo obveze našoj generaciji", rekao je. Umjesto toga, Blasel je pozvao na "više novca i više mjesta za volontere u drugim područjima" - uključujući pomoć u katastrofama, zaštitu klime i socijalnu koheziju.

- Rusija vodi hibridni rat dezinformacijama i napadima na našu socijalnu koheziju - tako je on objasnio svoje zahtjeve.