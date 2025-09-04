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"TREBA DA ODUSTANE"

Iz Izraela poručili Makronu: Nije dobrodošao dok ne povuče planirano priznavanje Palestine

Naša zemlja želi zadržati dobre odnose s Francuskom, kaže Sar

Makron: Želi priznati Palestinu kao državu. Anadolija

A. O.

4.9.2025

Ministar vanjskih poslova Izraela, Gideon Sar (Gideon Sa'ar), uputio je poziv predsjedniku Francuske, Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron), da odustane od planiranog priznanja Palestine, uz poruku da neće biti poželjan gost u Izraelu ukoliko se ta odluka ne promijeni.

Tokom telefonskog razgovora, šef izraelske diplomatije obratio se francuskom ministru vanjskih poslova, Žan-Noelu Barou (Jean-Noel Barrot), tražeći da Francuska još jednom preispita svoju inicijativu o priznanju palestinske države. Saar je upozorio da bi takav potez mogao ugroziti stabilnost na Bliskom istoku te narušiti sigurnosne i nacionalne interese Izraela.

- Naša zemlja želi zadržati dobre odnose s Francuskom, ali je neophodno da ona uvaži izraelski stav po pitanjima koja su ključna za našu sigurnost i budućnost - istakao je Sar.

Dodao je kako, sve dok Francuska nastavlja s ovakvom inicijativom, "nema osnove" za posjetu Emanuela Makrona Izraelu.

Podsjećamo, predsjednik Francuske ranije je najavio da će tokom predstojeće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru priznati Palestinu kao nezavisnu državu.

# EMMANUEL MACRON
# PALESTINA
# FRANCUSKA
# GIDEON SAAR
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