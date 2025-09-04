Iz muzeja u Francuskoj lopovi ukrali kineski porculan vrijedan oko 10 miliona eura

Nepoznati lopovi u ranim jutarnjim satima danas, opljačkali su Nacionalni muzej Adrien Dubuše (Adrien Dubouché) , koji se nalazi u francuskom gradu Limoges, pri čemu su odnijeli tri porculanska predmeta čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 9,5 miliona eura.

Kako je saopćeno iz muzeja, među ukradenim predmetima nalaze se dva komada kineskog posuđa iz 14. i 15. stoljeća, kao i jedna kineska vaza iz 18. stoljeća. Sva tri predmeta imaju status nacionalnog blaga.

Pljačka se dogodila oko 3:15 ujutro, kada su provalnici razbili prozor, time aktivirali alarm i pobjegli prije nego što je policija uspjela stići na lice mjesta. Po dolasku na lokaciju, zaštitari su odmah obavijestili policiju, ali osumnjičeni su u tom trenutku već bili u bijegu.

Tužilaštvo je otvorilo istragu koja se vodi kao teška krađa kulturnih dobara, a u okviru nje planirano je pregledavanje nadzornih snimaka iz unutrašnjosti muzeja.

U muzeju u Limogesu nalazi se oko 18.000 eksponata, među kojima je i najveća javna kolekcija porculana u Francuskoj. Krajem 2024. godine zabilježene su dvije slične krađe u francuskim muzejima – jedna u Parizu, a druga u istočnom dijelu zemlje – kada su ukradeni vrijedni artefakti i nakit.