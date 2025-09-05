Razbijena kriminalna mreža iz Ekvadora: Uhapšeno 26 osoba, među njima i državljanin Srbije

Europol je rukovodio višefaznom akcijom kojom je u Ekvadoru razbijena kriminalna mreža koja je krijumčarila kokain iz Južne Amerike u Evropu. Uhapšeno je 26 osoba i zaplijenjeno 9,3 tone kokaina.

Ciljana kriminalna mreža koristila je privatne sigurnosne kompanije kao paravan za regrutiranje pojedinaca koji su već povezani s njihovom kriminalnom strukturom.

To im je omogućilo da postave pouzdano osoblje u ključne luke Ekvadora, koje ostaju kritična čvorišta za operacije trgovine kokainom.

Osim toga, mreža je koristila ove privatne sigurnosne kompanije za nabavku oklopnih vozila i vatrenog oružja, koji su potom preusmjereni lokalnim kriminalnim grupama širom Ekvadora.

Ove grupe održavaju široko rasprostranjeno nasilje i nasilne smrti, uzrokovane teritorijalnim sporovima oko ruta trgovine drogom.

Europol je podržao istragu koju su belgijske vlasti pokrenule još 2020. godine. Tokom prve operativne faze 22. aprila 2020. godine u Belgiji je uhapšeno 14 osumnjičenih, a belgijska savezna policija zaplijenila je 4,6 tona kokaina, kao i 10 komada vatrenog oružja.

Najnovija operativna faza održana je ove sedmice, 3. septembra 2025. godine, u području Guayaquila u Ekvadoru.

Privedeno je 12 osumnjičenih (11 Ekvadoraca i jedan državljanin Srbije) i izvršeno je preko 21 pretresa kuća.

Tokom racija, službenici za provođenje zakona zaplijenili su tri oklopna vozila, 27.000 američkih dolara u gotovini, pet komada vatrenog oružja i sedam elektronskih uređaja.

Oni su otkriveni dešifriranjem Sky aplikacije.

Prije manje od godinu dana, Europol je podržao akciju protiv kriminalne grupe sa sjedištem na Zapadnom Balkanu , u skladu sa svojom strategijom strateškog razbijanja mreža za trgovinu drogom i njihovih lanaca snabdijevanja koji utiču na Evropsku uniju.

Vjeruje se da je mreža, koja je ove sedmice razbijena u Ekvadoru, snabdijevala kokainom osumnjičene uhapšene u ovoj prethodnoj akciji, što naglašava međusobno povezan pristup agencija za provođenje zakona.