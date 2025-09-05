Glasnogovornika Kremlja Dmitrij Peskov oglasio se nakon sastanka Koalicije voljnih i poručio da strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosne garancije za Ukrajinu i potrebno je obaviti mnogo posla prije sastanka na visokoj ili najvišoj razini između Moskve i Kijeva o rješavanju sukoba u Ukrajini.

U četvrtak se 26 zemalja obavezalo pružiti poslijeratne sigurnosne garancije Ukrajini, koja uključuju međunarodne snage na kopnu, moru i u zraku.

Neprihvatljivo za Rusiju

- Mogu li se sigurnosne garancije Ukrajine osigurati i pružiti stranim, posebno evropskim i američkim vojnim kontingentima? Definitivno ne, ne mogu. Ovo ne može poslužiti kao sigurnosna garancija za Ukrajinu koje bi bilo prihvatljivo našoj zemlji - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

Uprkos pokušajima američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da pronađe rješenje sukoba, čini se da se ne nazire kraj ratu koji je Rusija započela potpunom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022.

Sporazum iz Istanbula

Peskov je također rekao RIA-i da su sve potrebne sigurnosne garancije za Ukrajinu sadržane u odredbama sporazuma postignutih na mirovnim pregovorima u Istanbulu 2022.

Prema Istanbulskom okviru, Ukrajina bi napustila NATO ambicije i usvojila neutralan status bez nuklearnog oružja. Zauzvrat bi dobila sigurnosne garancije od SAD, Rusije, Kine, Velike Britanije i Francuske. Peskov je također rekao RIA-i da je Moskva zadovoljna trenutnom razinom predstavnika na pregovorima između Rusije i Ukrajine.

- Prije sastanka na visokoj ili najvišoj razini, potrebno je obaviti ogromnu količinu, da tako kažemo, posla kako bi se riješili manji problemi, mala tehnička pitanja, koja zajedno čine cijeli proces rješavanja - rekao je.