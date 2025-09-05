Tramp želi preimenovati Ministarstvo odbrane u Ministarstvo rata: "Želimo biti i ofanzivni ako moramo"

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD planira potpisati izvršnu naredbu o preimenovanju Ministarstva odbrane u "Ministarstvo rata", rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Naredba bi ovlastila ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth), Ministarstvo odbrane i podređene dužnosnike da koriste sekundarne titule poput "ministar rata", "Ministarstvo rata" i "zamjenik ministra rata" u službenoj korespondenciji i javnim komunikacijama, prema informativnom listu Bijele kuće.

Veliki trošak

Taj potez, koji bi vjerojatno koštao stotine miliona dolara, uputio bi Hegseta da preporuči zakonodavne i izvršne akcije potrebne da preimenovanje postane trajno.

Od preuzimanja dužnosti u januaru, Tramp je krenuo u preimenovanje niza mjesta i institucija, uključujući Meksički zaljev, te vraćanje izvornih imena vojnih baza koja su promijenjena nakon protesta za rasnu pravdu.

Promjene imena ministarstava su rijetke i zahtijevaju odobrenje Kongresa, ali Republikanci imaju tijesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu. Čelnici stranke u Kongresu pokazali su malo interesa za protivljenje bilo kojoj Trampovoj inicijativi.

Američko Ministarstvo odbrane zvalo se Ministarstvo rata do 1949. godine, kada je Kongres konsolidirao vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo nakon Drugog svjetskog rata. Prema historičarima ime je odabrano dijelom kako bi se signalizirala činjenica da su se SAD u nuklearnom dobu fokusirale na sprječavanje ratova.

Brojne promjene

Ponovna promjena imena bit će skupa i zahtijevat će ažuriranje znakova i zaglavlja koje koriste ne samo dužnosnici Pentagona u Vašingtonu, već i vojni objekti širom svijeta.

Pokušaj bivšeg predsjednika Džo Bajdena (Joea Biden) da preimenuje devet baza koje su odavale počast Konfederaciji i njenim vođama trebao je koštati vojsku 39 miliona dolara. Taj je pokušaj Hegset ranije ove godine poništio.

Tim za smanjenje broja zaposlenih u vladi Trampove administracije, poznat kao Ministarstvo vladine efikasnosti, nastojao je provesti rezove u Pentagonu kako bi uštedio novac.

Kritičari su rekli da planirana promjena imena nije samo skupa, već i nepotrebna. No, Hegset je rekao da promjena imena "nije samo stvar riječi - radi se o ratničkom etosu".

Ove godine, jedan od Trampovih najbližih kongresnih saveznika, republikanski predsjednik Nadzornog odbora Zastupničkog doma SAD Džejms Komer (James Comer), predstavio je zakon koji bi predsjedniku olakšao reorganizaciju i preimenovanje agencija.

- Jednostavno ćemo to učiniti. Siguran sam da će Kongres pristati ako nam to bude potrebno. Odbrana je previše odbrambena. Želimo biti odbrambeni, ali želimo biti i ofanzivni ako moramo - rekao je Tramp prošli mjesec.