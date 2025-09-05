Čelnik ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksej Lihačov, jučer je poručio da je ova kompanija spremna razgovarati s američkim Westinghouseom o pitanju nuklearnog goriva u okupiranoj ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižje, izvijestila je novinska agencija RIA.

U junu je Rusija zatražila od UN-ovog nadzornog tijela za nuklearnu energiju da posreduje između Moskve i Vašingtona kako bi se riješilo pitanje šta uraditi s američkim nuklearnim gorivom uskladištenim u ukrajinskoj elektrani koju kontroliraju ruske snage.

Westinghouse i američki energetski dužnosnici prethodno su izrazili zabrinutost Rusiji oko intelektualnog vlasništva u vezi s pitanjem goriva, prema Lihačevu.

Podsjetimo, ruske snage okupirale su ukrajinsku nuklearku Zaporižja početkom rata. Radi se o najvećoj nuklearnoj elektrani u Europi.