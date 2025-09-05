Amerika zadala udarac državama koje graniče s Rusijom: Ukida im se sigurnosna pomoć

SAD postepeno ukidaju programe sigurnosne pomoći vojskama evropskih zemalja na granici s Rusijom, a kao razlog za to naveli su da Evropa mora sama snositi veći dio troškova vlastite odbrane.

Pentagonovi dužnosnici su obavijestili evropske diplomate da Vašington više neće financirati programe obuke i opremanja vojski u istočnoj Evropi, koje bi bile na prvoj liniji u slučaju sukoba s Rusijom, rekli su za Financial Times izvori upućeni u razgovore.

Inozemna pomoć

Riječ je o programu financiranom kroz odobrenje poznato kao sekcija 333. O daljnjem financiranju odlučuje američki Kongres, no administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) nije zatražila dodatna sredstva. Već odobrena sredstva moći će se koristiti do septembra 2026.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je odluka u skladu s Trampovim nastojanjima da se "preispita i preraspodijeli" inozemna pomoć, kao i s izvršnom uredbom koju je potpisao prvog dana mandata.

- Ova odluka usklađena je s evropskim zemljama, u skladu s izvršnom uredbom i dugogodišnjim predsjednikovim naglaskom na to da Evropa mora preuzeti više odgovornosti za vlastitu odbranu - rekao je dužnosnik. Pod Trampovim pritiskom, saveznici u NATO-u u junu su pristali povećati odbrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a.

Gašenje programa sekcije 333 utjecat će na raspodjelu sredstava čiji je globalni proračun veći od 1 milijarde eura, prema procjenama iz američkog Senata. To znači rezanje stotina miliona eura pomoći zemljama na ruskoj granici.

Prema podacima američkog Ureda za državnu reviziju, u Evropu je između 2018. i 2022. uloženo 1.6 milijardi eura, što je oko 29 posto globalne potrošnje u sklopu programa 333. Glavni korisnici bile su Estonija, Latvija i Litva.

Na sastanku u Vašingtonu, kojem su prisustvovali predstavnici brojnih evropskih ambasada, Pentagon je objasnio planove za rezove. Jedan evropski dužnosnik rekao je da je potez očito namijenjen tome da bogatije evropske države plate više za sigurnosnu pomoć svojim susjedima na prvoj liniji.

Šok među diplomatama

Dvojica diplomata potvrdila su da je vijest izazvala šok među evropskim vladama, koje sada pokušavaju doznati detalje i procijeniti hoće li domaće financiranje moći nadomjestiti gubitak.

- Ako budu brutalni, to će imati velike posljedice. To izaziva veliku zabrinutost i nesigurnostm - rekao je drugi diplomat, usporedivši situaciju s Trampovom ranijom odlukom o rezanju međunarodne pomoći.

Senatorica Džin Šahen (Jeann Shaheen), vodeća demokratkinja u vanjskopolitičkom odboru Senata, opisala je rezove kao "pogrešan potez koji šalje upravo krivu poruku dok pokušavamo prisiliti Putina na pregovore i odvratiti Rusiju od agresije".

Odvojeno od programa sekcije 333, pod prijetnjom je i Baltička sigurnosna inicijativa, pokrenuta 2020. radi jačanja vojski Estonije, Latvije i Litve. Kongres je prošle godine odobrio 228 milijuna eura za taj program, no Bijela kuća nije tražila nova sredstva u proračunu za iduću godinu.

- Za baltičke države gubitak američke pomoći bio bi vrlo težak. Cilj je bio učiniti ih sposobnima da se same brane - rekao je umirovljeni američki admiral Mark Montgomery, sada analitičar u think-tanku Foundation for the Defense of Democracies.

Sve tri države graniče s Rusijom, a regija je bila meta napada koje se pripisuje Moskvi, uključujući sabotaže na kritičnoj infrastrukturi u Baltičkom moru i kibernetičke napade.

Fokus na Aziju

Administracija paralelno provodi reviziju rasporeda svojih snaga širom svijeta i najavila je da namjerava smanjiti vojnu prisutnost u Evropi. Politika preusmjeravanja sredstava vezana je i uz napore Elbridgea Colbyja, glavnog planera Pentagona, da poveća sposobnost odvraćanja u Indo-Pacifiku i smanji rizik sukoba s Kinom oko Tajvana.

Početkom godine Vašington je privremeno zaustavio isporuke streljiva i oružja Ukrajini nakon Colbyjeve revizije američkih zaliha. Tramp je kasnije naredio da se isporuke nastave.

Tramp se prekjučer u Bijeloj kući sastao s poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim i poručio da nema planova povlačiti američke snage iz te zemlje. SAD trenutno u Poljskoj ima oko 10.000 vojnika na rotacijskoj osnovi.

- Vrlo sam zadovoljan tim rasporedom. Poslat ćemo ih i više ako oni to žele - rekao je Tramp.