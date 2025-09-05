Poništena odluka Trampove administracije: Sud naredio da se nastave izdavati putovnice za transrodne osobe

Administraciji Donalda Trampa je naređeno da nastavi izdavati pasoše s oznakom "X" ili spolom koji nije rodni transrodnim i nebinarnim osobama. Američki Žalbeni sud potvrdio je tu presudu koju je ranije donio niži sud.

Tramp je 20. januara, na dan svoje inauguracije, potpisao uredbu kojom se navodi da će se u Sjedinjenim Državama od sada priznavati samo dva spola, muški i ženski.

State Department je odmah prestao izdavati putovnice sa spolom "X" ili spolom koji se razlikuje od rodnog spola nositelja, u skladu s uredbom. No američki sudac u junu je naredio administraciji da ih nastavi izdavati.

Žalbeni sud jučer je odbacio zahtjev vlade za odgodu ove odluke, potvrđujući zaključak nižeg suda da bi pogođeni pretrpjeli "različite neposredne i nepopravljive štete" kao rezultat uredbe Donalda Trampa.

Prvi američki pasoš sa spolom "X" izdao je State Department u oktobru 2021., koji je precizirao da je okvir "X" rezerviran za "nebinarne, interseksualne osobe" i, šire gledano, one koji se ne identificiraju s prethodno predloženim kriterijima spola.