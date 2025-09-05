Ženi otpala koža nakon rijetke reakcije na lijek koji mnogi koriste: Dali joj 5 posto šansi za preživljavanje

Alešija Rodžers iz Nebraske doživjela je nešto što je sasvim sigurno mnogima nezamislivo. Ona je nakon carskog reza počela da uzima ibuprofen kako bi ublažila bolove, a završila zbog njega u komi dok joj je 95 posto kože „otpalo“.

Njena potresna priča sada tjera ljude širom svijeta da dvaput razmisle prije nego što posegnu za ovim lijekom.

Najteži oblik

Alešija Rodžers, zaposlena u dječijem vrtiću, rodila je sina Džeksa carskim rezom. Kao i mnoge majke, oslanjala se na ibuprofen kako bi ublažila bolove i otok. Navika da ga uzima dva puta dnevno ostala je i nakon oporavka, a upravo tada počela je njena noćna mora.

Tri sedmice kasnije, pojavili su se prvi simptomi: visoka temperatura, osjećaj pečenja u grlu, otoci i crvenilo očiju. Na grudima joj se pojavio osip koji su ljekari isprva pripisali šarlahu. Međutim, istog dana lice joj se prekrilo plikovima, a koža počela da se ljušti.

Ljekari su tada prepoznali da Alešija pati od Stivens-Džonsonovog sindroma (SJS) – rijetke, ali po život opasne reakcije na lijekove. Ubrzo se stanje pogoršalo i razvilo u toksičnu epidermalnu nekrolizu (TENS), najteži oblik bolesti.

Prebačena je u jedinicu za opekotine, gdje su je ljekari stavili u medicinski izazvanu komu kako bi pokušali da spase njen život. Tokom tri sedmice, Alešija se borila sa sepsom i otkazivanjem organa, dok joj je 95 posto kože otpalo i moralo biti zamjenjeno transplantatima.

Male šanse

- Rekli su mojoj porodici da imam samo pet do deset posto šanse da preživim. Zaboravila sam da sam uopšte rodila dijete, izgubila sam dio sjećanja. Kada sam se probudila, izgledala sam neprepoznatljivo - prisjeća se.

Iako su šanse bile minimalne, Alešija je uspjela da izađe iz bolnice poslije mjesec dana intenzivne njege. Na očima je imala presađenu amnionsku membranu kako bi se spriječilo slijepilo, a koža joj je bila potpuno rekonstruisana, prenosi Telegraf. rs.

Danas, pet godina kasnije, i dalje osjeća posledice – od hroničnih problema sa kožom do straha da bi se reakcija mogla ponovo javiti. Ljekari i dalje ne znaju zašto je baš ona razvila ovako ekstremnu reakciju, s obzirom na to da je ibuprofen koristila još od tinejdžerskih dana za menstrualne bolove.

- Ne želim da ljudi žive u strahu od lijekova, ali želim da budu svjesni šta može da se dogodi. Život nije zagarantovan i trudim se da svaki dan živim kao da je poslednji - poručuje Alešija.