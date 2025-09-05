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ZBOG OTVARANJA POSTUPKA

Palestinskim grupama za ljudska prava SAD uveo sankcije: Zatražile od Međunarodnog krivičnog suda da istraži izraelske napade

Riječ je sljedeće tri grupe: Palestinski centar za ljudska prava sa sjedištem u Gazi, Centar za ljudska prava Al Mezan i Al-Haq sa sjedištem u Ramali

Amerika uvela sankcije. Facebook

Dž. R.

5.9.2025

Palestinskim grupama za ljudska prava koje su od Međunarodnog krivičnog suda zatražile da istraži Izrael zbog navoda o genocidu u Gazi, uvedene su sankcije od SAD.

Ova informacija je objavljena na web stranici američkog Ministarstva finansija.

Riječ je sljedeće tri grupe: Palestinski centar za ljudska prava sa sjedištem u Gazi i Centar za ljudska prava Al Mezan te Al-Haq sa sjedištem u Ramali.

Grupe su u novembru 2023. godine zatražile od Međunarodnog krivičnog suda da istraži izraelske zračne napade na gusto naseljena civilna područja Gaze, opsadu teritorije i raseljavanje stanovništva.

Godinu dana kasnije, Međunarodni sud je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) i njegovog bivšeg šefa odbrane Joava Galanta (Yoav Gallant), kao i lidera Hamasa, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) uvela je sankcije sudijama Međunarodnog krivičnog suda (MKS), kao i glavnom tužiocu, zbog izraelskih naloga za hapšenje i ranije odluke o otvaranju postupka o navodnim ratnim zločinima američkih trupa u Afganistanu.

# SANKCIJE
# PALESTINA
# SAD
# MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
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