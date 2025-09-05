Nakon najave Izraela o aneksiji 82 posto Zapadne obale: Rubio upozorava na velike probleme zbog zemalja koje su priznale Palestinu

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) upozorio je zemlje koje su priznale Palestinu ili to planiraju da će tim potezom "stvoriti velike probleme", dok Izrael ubrzava planove za aneksiju okupirane Zapadne obale.
Na pitanje o potezima članova izraelske vlade prema aneksiji Zapadne obale, Rubio je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ekvadorskom ministricom vanjskih poslova Gabrielom Sommerfeld u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, rekao da su SAD upozorile partnere da bi priznanje palestinske države "stvorilo velike probleme".
- Predvidjeli smo da će se ovo dogoditi. Upozorili smo sve da će se ovo desiti. Uprkos tome, neki su odlučili da nastave s nečim iluzornim - izjavio je, tvrdeći da je priznanje Palestine od strane Francuske i drugih zemalja potaklo Hamas da se povuče iz pregovora i podigne svoje zahtjeve.
Rubio je dodao da ono što se trenutno vidi u vezi sa Zapadnom obalom i aneksijom "nije konačna stvar", već tema o kojoj se raspravlja unutar dijela izraelske politike, te naglasio da on lično neće davati šire komentare o tome.
Njegove izjave dolaze nekoliko dana nakon što je izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich) rekao da Izrael planira anektirati 82 posto okupirane Zapadne obale kako bi spriječio uspostavu palestinske države.
Međunarodna zajednica smatra sva izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali nelegalnim prema međunarodnom pravu, a Ujedinjene nacije su više puta upozoravale da širenje naselja prijeti održivosti rješenja o dvije države.
U historijskoj presudi prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinskih teritorija nezakonitom i zatražio evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.