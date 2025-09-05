Nakon najave Izraela o aneksiji 82 posto Zapadne obale: Rubio upozorava na velike probleme zbog zemalja koje su priznale Palestinu

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) upozorio je zemlje koje su priznale Palestinu ili to planiraju da će tim potezom "stvoriti velike probleme", dok Izrael ubrzava planove za aneksiju okupirane Zapadne obale.

Na pitanje o potezima članova izraelske vlade prema aneksiji Zapadne obale, Rubio je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ekvadorskom ministricom vanjskih poslova Gabrielom Sommerfeld u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, rekao da su SAD upozorile partnere da bi priznanje palestinske države "stvorilo velike probleme".

- Predvidjeli smo da će se ovo dogoditi. Upozorili smo sve da će se ovo desiti. Uprkos tome, neki su odlučili da nastave s nečim iluzornim - izjavio je, tvrdeći da je priznanje Palestine od strane Francuske i drugih zemalja potaklo Hamas da se povuče iz pregovora i podigne svoje zahtjeve.