Bjelorusija uhapsila poljskog državljanina pod optužbom za špijunažu

Bjelorusija je uhapsila poljskog državljanina zbog sumnje na špijunažu zbog posjedovanja dokumenata vezanih za predstojeće bjelorusko-ruske vojne vježbe, izvještavaju mediji u četvrtak, citirajući državnu televiziju.

Poljska je saopštila da je taj potez provokacija na koju će se odgovoriti.

Bjeloruska državna novinska agencija Belta, pozivajući se na televiziju Belarus-1, izvijestila je da su agenti državne službe sigurnosti priveli muškarca u gradu Lepel, istočno od glavnog grada Minska. Priveden je i jedan bjeloruski državljanin.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko jedan je od najbližih saveznika lidera Kremlja Vladimira Putina i dozvolio je Moskvi da koristi teritoriju njegove zemlje za invaziju na Ukrajinu 2022. godine, iako je rekao da bjeloruski vojnici neće učestvovati u tome.

Belta je javila da je poljski osumnjičeni posjedovao kopiju dokumenta u kojem su opisane vježbe Zapad-25 koje bi se trebale održati ovog mjeseca. Također je imao bjeloruski i strani novac, te SIM karticu za prijenosni telefon registrovanu na nekog drugog.

- Postoje nepobitni dokazi o špijunskim aktivnostima poljskog državljanina. Nekoliko minuta prije hapšenja, primio je tajni vojni dokument. Sve je to snimljeno videom - javlja Belta.

Belta je javila da je pokušavao regrutirati bjeloruskog državljanina u svoju kompaniju i nudio mu novac i manje poklone.

Hapšenje je bila "još jedna provokacija Lukašenkovog režima usmjerena protiv naše zemlje", objavio je Jacek Dobrzynski, glasnogovornik koordinatora poljskih specijalnih službi, na X-u.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Marcin Bosacki rekao je na privatnoj televiziji TVN24 da je hapšenje vjerovatno povezano s predstojećim vojnim vježbama Zapad.

Bjeloruske akcije će naići na reakciju Poljske, dodao je, ali nije pružio detalje.