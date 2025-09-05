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AKCIJA

Zbog navođenja na prostituciju žena iz Južne Amerike uhapšeno osam osoba

Zaplijenjena roba uključuje najmanje šest luksuznih vozila, više bankovnih računa, luksuzne satove, jedan kripto novčanik s najmanje 50.000 eura

Oduzeti i satovi. Europol

Dž. R.

5.9.2025

Europol je koordinirao akcijom između brazilske savezne policije i irske nacionalne policijske i sigurnosne službe protiv kriminalne mreže umiješane u trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja žena porijeklom iz Južne Amerike.

Aktivna u Irskoj i u nekoliko država članica EU, kriminalna mreža, sastavljena uglavnom od brazilskih državljana, osumnjičena je za iskorištavanje nekoliko stotina žrtava.

Kriminalna mreža se također istražuje zbog krivotvorenja dokumenata, pranja novca i drugih finansijskih i ekonomskih kriminala.

Na dan akcije izvršena su 33 pretresa kuća, od toga 29 u Brazilu, a četiri u Irskoj.

Uhapšeno je osam osoba, po četiri u Brazilu i Irskoj. Kako navodi Europol, među uhapšenima je i glavni organizator.

Zaplijenjena roba uključuje najmanje šest luksuznih vozila, više bankovnih računa, luksuzne satove, jedan kripto novčanik s najmanje 50.000 eura, digitalnu opremu i dokumente.

Istraga protiv osobe osumnjičene za umiješanost u seksualno iskorištavanje dovela je do otkrivanja veće, dobro strukturirane kriminalne mreže raširene preko granica.

Aktivna od 2017. godine, ova mreža je djelovala iz Brazila i Irske, a vjeruje se da je bila uključena u regrutaciju, transport, smještaj, oglašavanje i ukupnu kontrolu ženskih žrtava iz Južne Amerike.

Žene su bile seksualno iskorištavane u više zemalja širom svijeta, uključujući Irsku. Istražitelji procjenjuju da su kriminalne aktivnosti generirale nekoliko miliona eura ilegalne dobiti. Istražne aktivnosti su još uvijek u toku.

# EUROPOL
# BRAZILSKA POLICIJA
# IRSKA POLICIJA
# SEKSUALNO ISKORIŠTAVANJE
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