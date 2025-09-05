Putin: Ako se u Ukrajini pojavi neka vojska uništit ćemo je, sastanak sa Zelenskim moguć samo u Moskvi

Tokom plenarne sjednice Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će bilo kakav ulazak stranih vojnih trupa na teritorij Ukrajine biti shvaćen kao legitimna meta za uništenje.

Također, ponovio je da je širenje NATO-a jedan od ključnih razloga za početak rata.

- Ako se u Ukrajini pojavi neka vojska, posebno sada dok traju borbena dejstva, smatramo da će to biti legitimni ciljevi za uništenje - izjavio je Putin, dodajući da je Rusija spremna da poštuje buduće mirovne sporazume, ali tek kada budu postignuti.

Istakao je da Moskva ne odbija pregovore, ali insistira da se oni vode u njenom glavnom gradu.

- Ako postoji volja s ukrajinske strane, najbolje mjesto za susret je Moskva - rekao je ruski lider.

Sigurnosni interesi

Putin je podsjetio da je ulazak Ukrajine u NATO neprihvatljiv za Rusiju jer ugrožava njene sigurnosne interese. Kada je riječ o Evropskoj uniji, rekao je da je pridruživanje Ukrajine legitiman izbor Kijeva, ali je ukazao na ekonomske posljedice takve odluke, tvrdeći da su upravo one bile razlog kolebanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča.

Dodao je i da bi svaki dogovor o teritorijalnim pitanjima morao proći referendum, što je trenutno nemoguće zbog ratnog stanja u Ukrajini.

Putin je iskoristio obraćanje i da poruči kako je Rusija otvorena za saradnju sa svim državama, posebno sa "prijateljskim zemljama". Prema njegovim riječima, mnoge evropske kompanije koje su napustile rusko tržište žele se vratiti.

- Nikoga nismo izbacili. Svi se mogu vratiti, ali pod uvjetima koji postoje danas - rekao je.

Strateška partnerstva

Posebno je naglasio strateško partnerstvo s Kinom, koje traje već dvije decenije i, kako kaže, nije zasnovano na trenutnim ekonomskim okolnostima nego na nacionalnim interesima i dugoročnim zajedničkim vrijednostima.

Govoreći o Sjevernoj Koreji, Putin je otkrio planove za izgradnju novih mostova između dviju zemalja, uključujući i most preko rijeke Tumen, čije otvaranje se očekuje naredne godine. Podsjetio je i na susret sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom u Pekingu, gdje su razgovarali o "dugoročnim planovima saradnje” te o globalnim i regionalnim pitanjima.

Sjevernokorejski mediji prenijeli su da je Kim izrazio "punu podršku Rusiji u odbrani njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta", dok je Putin podsjetio na "žrtve sjevernokorejskih vojnika" koji, prema njegovim riječima, učestvuju u podršci ruskoj vojsci u ratu u Ukrajini.

Iako formalno izražava spremnost na dijalog, Putin je na kraju izlaganja pokazao skepticizam prema mogućnosti dogovora sa Kijevom.

- Ukrajina traži kontakt s Rusijom. Spreman sam na to, ali ne vidim mnogo smisla. Nemoguće je postići sporazum s njima - zaključio je.