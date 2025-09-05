Drama u međunarodnim vodama: Venecuelanski F-16 nadletio američki brod, Vašington upozorio

Američkom ratnom brodu koji se nalazi u međunarodnim vodama približila su se dva vojna aviona Venecuele, saopćilo je Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, opisujući potez kao "izuzetno provokativan" usred rastućih tenzija između Vašingtona i Karakasa.

Pokušaj ometanja

Pentagon je u saopćenju u četvrtak navečer upozorio Venecuelu da prestane s daljim provokacijama, opisujući nadlijetanje američkog broda – za koji se navodi da je riječ o razaraču sa navođenim raketama Jason Dunham – kao pokušaj "ometanja naših operacija protiv narko-terorizma".

- Danas su dva vojna aviona Madurovog režima preletjela u blizini američkog ratnog broda u međunarodnim vodama - objavio je Pentagon na platformi X.

- Kartel koji upravlja Venecuelom ozbiljno se upozorava da ne pokušava dalje obstruirati, zastrašivati ili ometati operacije američke vojske usmjerene na borbu protiv narkotika i terorizma - navedeno je u saopćenju.

Prema pisanju New York Timesa, američki odbrambeni zvaničnik izjavio je da su dva venecuelanska lovca F-16 nadletjela razarač Jason Dunham u južnom Karipskom moru, ali da američki brod nije odgovorio na provokaciju.

Venecuelanski državni mediji nisu spominjali ovaj incident, fokusirajući se na objavu predsjednika Nicolása Madura o prvoj aktivaciji Nacionalne milicije, koja je posljednjih sedmica dodatno ojačana novim dobrovoljcima dok se prijetnje iz Vašingtona pojačavaju.

Maduro je, prema izvještavanju medija Noticias Venevision, izjavio da je "prvi put u historiji aktivacija zajedničkih jedinica milicije obuhvatila cijelu zemlju – od sjevera do juga, od istoka do zapada, sve do posljednje zajednice".

Nema dokaza

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa optužila je Madura da upravlja i ima bliske veze s narkokartelima u Venecueli i šire u regiji, tvrdnje za koje Vašington do sada nije ponudio dokaze.

U avgustu je Vašington udvostručio nagradu na 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do Madurovog hapšenja zbog navodne umiješanosti u krijumčarenje kokaina. Ubrzo nakon toga, SAD su rasporedile nekoliko ratnih brodova i nuklearnu podmornicu u Karibe i vode kod obale Venecuele, u operaciji za koju je navedeno da je usmjerena na borbu protiv narkokartela.

Maduro već sedmicama upozorava na američko vojno prisustvo u južnom Karipskom moru, tvrdeći da SAD "teže promjeni režima kroz vojnu prijetnju" i obećavajući da će, ukoliko Vašington napadne, mobilizirati cijelu zemlju i proglasiti "republiku u oružju".

U utorak su američke snage uništile navodni brod za krijumčarenje droge u zračnom napadu u Karibima.

Tramp je izjavio da je brod pripadao kriminalnoj organizaciji povezanoj s Madurom i da je u napadu ubijeno 11 osoba.

Karakas je optužio Vašington za vanpravna pogubljenja, navodeći da su "ubili 11 ljudi bez ikakvog pravnog procesa". Pravne stručnjake također zabrinjava legalnost tog napada, jer Trampova administracija nije pružila dokaze da je američka vojska bila pod neposrednom prijetnjom niti da su osobe na brodu bile naoružane.

Prema ocjeni pravnih eksperata, za mnoge posmatrače ti ljudi na brodu izgledali su kao civili, a napad će biti shvaćen kao vanpravno pogubljenje od strane američkih snaga.