Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MINISTAR ODBRANE IZRAELA

Kac: "Reza se uklanja s vrata pakla u Gazi, kad se otvore, neće se zatvoriti"

Upozorio je da će se operacija izraelske vojske intenzivirati

Izrael Kac. Anadolija

Dž. R.

5.9.2025

Izrael Kac (Israel Katz), ministar odbrane Izraela, objavio je da je izdano prvo formalno obavještenje o evakuaciji stanovnicima višespratnice u gradu Gazi uoči predstojećeg napada.

Upozorio je da će se operacija izraelske vojske intenzivirati sve dok Hamas ne pristane na izraelske uslove sporazuma o prekidu vatre.

- Reza se sada uklanja sa vrata pakla u Gazi. Kada se vrata otvore, neće se zatvoriti, a operacije IDF-a će se intenzivirati - naveo je, između ostalog.

Saopćenje dolazi u trenutku kada se Izrael priprema za proširenje kopnene ofanzive na grad Gazu, a viši komandanti kampanju opisuju kao odlučujući manevar usmjeren na razbijanje preostalih uporišta Hamasa.

Jučer je glasnogovornica IDF-a Effie Defrin izjavila da izraelske snage sada kontrolišu otprilike 40 posto grada i da namjeravaju nastaviti napad u narednim danima kao dio šireg plana za preuzimanje potpune kontrole.

Ove namjere Izraela naišle su na osude zvaničnika brojnih zemalja jer je direktno ugroženo skoro milion Palestinaca, koliko ih živi u gradu Gazi.

# HAMAS
# GAZA
# ISRAEL KATZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.