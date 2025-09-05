Kac: "Reza se uklanja s vrata pakla u Gazi, kad se otvore, neće se zatvoriti"

Izrael Kac (Israel Katz), ministar odbrane Izraela, objavio je da je izdano prvo formalno obavještenje o evakuaciji stanovnicima višespratnice u gradu Gazi uoči predstojećeg napada.

Upozorio je da će se operacija izraelske vojske intenzivirati sve dok Hamas ne pristane na izraelske uslove sporazuma o prekidu vatre.

- Reza se sada uklanja sa vrata pakla u Gazi. Kada se vrata otvore, neće se zatvoriti, a operacije IDF-a će se intenzivirati - naveo je, između ostalog.

Saopćenje dolazi u trenutku kada se Izrael priprema za proširenje kopnene ofanzive na grad Gazu, a viši komandanti kampanju opisuju kao odlučujući manevar usmjeren na razbijanje preostalih uporišta Hamasa.

Jučer je glasnogovornica IDF-a Effie Defrin izjavila da izraelske snage sada kontrolišu otprilike 40 posto grada i da namjeravaju nastaviti napad u narednim danima kao dio šireg plana za preuzimanje potpune kontrole.

Ove namjere Izraela naišle su na osude zvaničnika brojnih zemalja jer je direktno ugroženo skoro milion Palestinaca, koliko ih živi u gradu Gazi.