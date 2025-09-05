Izrael izdao nalog za evakuaciju zgrade, nakon samo 15 minuta počeo napad

Ministar odbrane Izraela, Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da se "vrata pakla sada otvaraju" u Gazi i da je vojska izdala naređenje za prisilnu evakuaciju jednog visokog objekta u Gazi. Vrlo kratko nakon toga, zgrada Mushtaha Towera je sravnjena sa zemljom.

- Kada se vrata pakla otvore, neće se više zatvoriti, a (izraelske vojne) aktivnosti će se intenzivirati dok ubice i silovatelji iz Hamasa ne prihvate Izraelove uvjete za okončanje rata, što uključuje oslobađanje svih talaca i razoružanje, ili će biti uništeni - rekao je Katz u izjavi na X.

Radio izraelski vojske naveo je da je objekat koji treba prisilno evakuirati Mushtaha Tower na zapadu Gaze, koji su izraelske snage ranije u ratu napale i djelomično uništile.

Nekoliko ciljeva

Portparol izraelske vojske Avichay Adraee rekao je da će izraelske snage u narednim danima ciljati nekoliko objekata u Gazi za koje tvrdi da ih koriste borci Hamasa.

- U narednim danima [izraelska vojska] će napasti nekoliko objekata koji su pretvoreni u terorističku infrastrukturu, u pripremi za širenje operacije u Gazi: kamere, kontrolne sobe, položaji za snajperiste i lansiranje protivtenkovskih projektila, te komandna i kontrolna mjesta - naveo je u izjavi objavljenoj na X.

On je dodao da je izraelska obavještajna služba utvrdila da Hamas koristi nekoliko višespratnih kula.

- U skladu sa doktrinom borbe Hamasa, organizacija je u ove zgrade integrisala alate za prikupljanje obavještajnih podataka, kamere, položaje za snajperiste i lansiranje protivtenkovskih projektila, a u nekima su uspostavljene i kontrolne sobe i komandni centri - rekao je.

- Pored toga, podzemna infrastruktura Hamasa proteže se u blizini ovih zgrada, s ciljem postavljanja zasjeda protiv [izraelskih] snaga i pružanja potencijalnih ruta bijega iz sjedišta koja se tamo nalaze - dodaje.

Tvrdnje bez dokaza

Izrael je često optuživao Hamas da koristi civilne zgrade kao borbene centre, ali bez pružanja jasnih dokaza za te tvrdnje.

Dopisnici Al Jazeere iz Gaze izvijestili su da je napad uslijedio samo 15 minuta nakon što je naređena prisilna evakuacija.

Trenutno iz tog područja izlaze veliki oblaci crnog dima. Svjedoci na terenu navode da se tlo treslo pod njihovim nogama kada je kula gađana.

Početni izvještaji sugeriraju da je kula pogođena višestrukim projektilima, što je dovelo do njene potpune destrukcije.