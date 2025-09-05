Hamas objavio snimak državljanina Srbije: Evo kako izgleda poslije skoro dvije godine u zarobljeništvu

Hamas je u petak objavio video na kojem se vide dvojica talaca dok se voze kroz Gazu, u potezu za koji se smatra da je usmjeren na utjecaj na izraelsku javnost u trenutku kada vojska pojačava napade na grad.
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Objavljivanje snimka poklopilo se sa 700. danom rata, obilježenim protestima širom Izraela na kojima se zahtijevao sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca
Alon Ohel. AP Photo/Maya Alleruzzo, File
Hamas je u petak objavio video na kojem se vide dvojica talaca dok se voze kroz Gazu, u potezu za koji se smatra da je usmjeren na utjecaj na izraelsku javnost u trenutku kada vojska pojačava napade na grad.
Na snimku se pojavljuje zarobljenik Gaj Gilboa-Dalal u automobilu na nekoliko lokacija u Gazi, uključujući i prostor ispred sjedišta Crvenog polumjeseca. Video je, navodno, snimljen prošle sedmice i prikazuje porušene zgrade dok nepoznati vozač prolazi kroz dijelove grada. CNN je potvrdio geolokaciju snimka u Gazi.
Pred kraj videa pojavljuje se i drugi talac – državljanin Srbije Alon Ohel (22), koji sjedi pored Gilboa-Dalala. Njih dvojica se grle i djeluju iznenađeno što su se sreli.
– Ne mogu da vjerujem da te vidim – ponavlja više puta Gilboa-Dalal.
Riječ je o rijetkom videozapisu Hamasa s taocima na kojem su zarobljenici prikazani iznad zemlje. Gilboa-Dalal, vjerovatno pod prisilom, navodi da je snimak nastao 28. augusta i da je u zatočeništvu već 22 mjeseca.
Objavljivanje snimka poklopilo se sa 700. danom rata, obilježenim protestima širom Izraela na kojima se zahtijevao sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca.