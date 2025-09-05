Izrael ne dopušta hitnu medicinsku evakuaciju: Mala Jana bi u Gazi mogla umrijeti svakog trena

Na najnovijim slikama djevojčica Jana Ajad (Jana Ayyad), stara osam godina, sklupčana je poput lopte, s licem prekrivenim rukama. Njeno stanje je kritično, na ivici smrti, a jedini spas za nju jeste hitna medicinska evakuacija iz Gaze kako bi mogla biti liječena u inostranstvu, prenosi The Guardian.

Zdravstveni problemi za Janu su počeli teškom pothranjenošću, koja je dovela do dodatnih komplikacija poput izražene acidoze – stanja u kojem tjelesne tekućine postaju previše kisele jer bubrezi i pluća više ne mogu održavati pH ravnotežu. Doktori naglašavaju da nemaju potrebne zalihe kako bi je adekvatno liječili. Tokom proteklog mjeseca, tijelo joj je počelo oticati, što je jasan znak i pothranjenosti i pogoršane acidoze.

- Doktor mi je iskreno rekao: 'Zdravstveno stanje vaše kćerke je ozbiljno; u svakom trenutku je možete izgubiti' - kazala je Janina majka, Nesma Ajad (Nesma Ayyad).

Prebačena u bolnicu

Njena mlađa sestra, dvogodišnja Džuri (Joury), prije dva mjeseca je prebačena u bolnicu nakon što joj se koža iznenada počela ljuštiti i krvariti. Umrla je unutar mjesec dana. Nesma se plaši da bi i Jana mogla doživjeti istu sudbinu ako se uskoro nešto ne preduzme.

Izrael ima potpunu kontrolu nad ulazom i izlazom iz Gaze, a oni kojima je potrebna medicinska pomoć van teritorije moraju dobiti dozvolu za izlazak od izraelske vojne agencije Kogat (Cogat), zadužene za humanitarna pitanja. Palestinci prolaze sigurnosnu provjeru i moraju imati zemlju koja je spremna da ih primi.

Zvaničnici tvrde da je prije dvije sedmice podnesen zahtjev za Janinu evakuaciju u Jordan, ali još uvijek čekaju izraelsko odobrenje. Janin slučaj je predat zajedno sa zahtjevima za još desetero djece, ali je Izrael do sada odobrio izlazak samo za dvoje, prema riječima jednog od zvaničnika uključenih u proces.

Nisu primili zahtjev za evakuaciju

U izjavi, Kogat je naveo da nikakav zahtjev za evakuaciju Jane nisu primili.

Doktor Musab Farvana, jedan od ljekara koji pokušavaju spasiti Janu u bolnici Dobrotvornog društva Prijatelji pacijenata u Gazi, izjavio je: "Njeno stanje se iz dana u dan pogoršava. Borimo se protiv svih okolnosti i pokušavamo, koliko god to naši ograničeni resursi dozvoljavaju, da je održimo u životu dok se ne odobri njen premještaj. Bez hitnog transfera, bojimo se da bi mogla umrijeti bilo kada."

Iako je Janin slučaj hitan, nažalost nije usamljen. Ona je samo jedna od više od 16.000 osoba koje čekaju medicinsko liječenje izvan Gaze, prema podacima Ministarstva zdravstva iz avgusta.

Rat koji vodi Izrael na teritoriji Gaze ostavio je više od 150.000 povrijeđenih, dok je sistematsko uništavanje infrastrukture i civilnih objekata dovelo do širenja bolesti među prenapučenim stanovništvom. Stalna blokada pomoći rezultirala je glađu i nedostatkom osnovnih medicinskih sredstava, navodi vodeći svjetski autoritet za prehrambene krize.

Uputnice za liječenje van Gaze

Najkritičniji pacijenti dobijaju uputnice za liječenje van Gaze, ali nadležni i medicinski radnici upozoravaju da se većina zahtjeva odbija ili beskonačno odgađa.

Svjetska zdravstvena organizacija je još u decembru navela da je tempo evakuacija toliko spor da bi, ako se nastavi ovim tempom, bilo potrebno i do deset godina da se riješe svi dosad podneseni slučajevi.

Doktori koji liječe Janu kažu da ne raspolažu ni osnovnim dijagnostičkim alatima, a ni potrebnim zalihama za terapiju.

- Većina osnovnih laboratorijskih testova nam nije dostupna – čak ni oni koji mjere kiselost krvi. Ako ne možemo obaviti ni najosnovnije analize, kako onda da postavimo složene dijagnoze koje su ključne za razumijevanje njenog stanja - pita se dr. Farvana.

Dodao je i da Jani hitno treba specijalizovana mliječna formula bez proteina, ali i tih zaliha uskoro neće biti.

Tokom više od godine provedene u bolnici, Janino fizičko i psihičko stanje ozbiljno se pogoršalo. Kosa joj je ispala, izgubila je sposobnost hodanja, a njena težina pala je na svega 9 kilograma. Većinu vremena provodi gledajući u prazno, u stanju depresije.

- Jana je ranije bila vesela i puna života. Voljela je lutke, crtanje, bojanje, pisanje... Sanjala je da će postati zubarka i uvijek mi govorila da će mi podariti savršen osmijeh kad to postane. Otkako se razboljela, više ništa od toga ne može - kaže Nesma.

Pitala hoće li umrijeti

Tokom ljekarskog pregleda u utorak, Jana se okrenula majci i tiho upitala: "Hoću li sada umrijeti?" Ni doktor ni majka nisu znali šta da joj odgovore.

Uprkos tome što se o Janinom slučaju pisalo u medijima tokom proteklih 18 mjeseci, ni to nije bilo dovoljno da joj se omogući izlazak iz Gaze niti liječenje koje bi joj moglo spasiti život.

Nakon što je iscrpila sve opcije i suočila se s beskonačnim nizom obrazaca i birokratskih prepreka, Janina majka osjeća se bespomoćno.

- Nemam jasnu sliku o procesu evakuacije – rekli su mi samo da procedura ide svojim tokom. Ali ništa se ne mijenja. Zašto je slučaj mog djeteta toliko komplikovan? Zašto niko na svijetu ne može da je izvuče iz Gaze - pitala je očajna majka.