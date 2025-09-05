Zelenski: Hiljade stranih vojnika mogle biti raspoređene u Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) danas je izjavio je da Kijev pregovara s partnerima o mogućem raspoređivanju hiljada stranih vojnika u Ukrajinu, javlja Anadolija.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Kostom (Costom) u ukrajinskom gradu Užgorodu, Zelenski je odgovarao na pitanja o izvještajima koji sugerišu da bi 10.000 vojnika moglo biti stacionirano u zemlji.

- Neću govoriti o broju, ali važno je da o svemu ovome razgovaramo - rekao je, javio je "Interfax-Ukrajina".

- Da, definitivno neće biti u jedinicama, već u hiljadama. I to je činjenica, ali još je malo rano govoriti o tome - dodao je ukrajinski predsjednik.

Kosta, koji je bio u posjeti Ukrajini, izrazio je kontinuiranu podršku EU-a Kijevu u suočavanju s kontinuiranim napadima Rusije, ističući jedinstvo Evrope u jačanju sigurnosti i odbrane Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik je više puta pozivao na dugoročne međunarodne sigurnosne garancije kako bi se osigurala stabilnost u zemlji.

Ukrajina traži šira obećanja od svojih partnera otkako je Rusija započela rat u februaru 2022. godine, a diskusije o potencijalnom raspoređivanju međunarodnih snaga i odbrambenim okvirima su se intenzivirale.